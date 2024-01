Devlet aklı imza atar

İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ne yapmalıydı?



Pazarlık mı yapmalıydı ?



Sorun yok hemen imzalarız mı demeliydi?



İmzayı zora sokup, merak ve endişeyi mi tetiklemeliydi?



Atılacak imza bir koza’mı dönüştürülmeliydi?



Ülke menfaati için en yüksek talepler mi ortaya konulmalıydı?



Bütün bu sorulara cevap aranırken

İsveç’in NATO üyeliğine KABUL oyu verildi.

Cumhur İttifakının Bilge Lideri Devlet Bahçeli reaksiyon göstermişti. Kırmızı çizgimiz demişti.

Peki ne oldu onca pazarlığın, onca konuşmanın ardından

Atılan bu imza Türkiye’yi nereye taşır, ne kazandırır?

İsveç kendi çapında ne kazandı?

İsveç tarihinde görmediği terör baskısını gördü.

İsveç, anayasasında terörle ilgili değişiklikler yaptı.

PKK’lıların bir kısmına İsveç’e giriş yasağı uygulandı.

Tamam biz Türkiye olarak imza attık da İsveç, PKK’ya destek olmaktan vazgeçecek mi? Tabii ki vazgeçmeyecek. Ama bebek katili PKK’ya eskisi kadar da kucak açmayacak, açamayacak.

ABD bağlamında uzuncadır çözülemeyen F-16 meselesi vardı. Atılan imza üzerine F-16’lar için ABD OLUR verdi.

NATO üyesi olan ülkemiz direnç gösterdi.

Ama Asla… Asla… demedi.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin pazarlık gücü ve dik duruşu dünyaca görülmüş oldu.

Türkiye’nin attığı imzayı her şartta, imza atsa da, imza atmasa da eleştirenler olacaktır. İşte o kırık sesler …

Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğine neden imza atmadı diye konuşmaya devam edeceklerdi. Bu kırık sesler sadece gündem olsun diye konuşmanın derdindeler. Niyetlerin de Türkiye’nin menfaati söz konusu değil.

Tek bir amaçları var her şartta hükümeti eleştirmek, yapılan her şeye koşulsuz karşı çıkmak. Oysa ki iyiyi takdir eder, yanlışı uyarırsın. Keyifle büyük mutlulukla her şeye karşı çıkmak nedir? Türkiye hepimizin.

İYİ PARTİ ADAYI MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

İYİ Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu oldu.

Adaylığı açıklandığında benim aklıma gelen kare buydu.

Buğra Kavuncunun;

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile olan yakınlığı,

Ekrem İmamoğlu’na her şartta omuz veren duruşu,

2019 seçim kampanyasında baş rol oynayan olmasının yanında,

Buğra Kavuncu’nun siyasi kimliği konusunda hiç bir şüphe yok

İyi bir teşkilatçı,

Analitik düşünme ve çözüm üretme konusunda da etkili,

Babası Orhan Kavuncu Bey olması büyük bir referans,

Milliyetçi duruşunda hiç sorun yok,

Kültürlü, 3 lisan bilen,

Olmasının yanında

Sol tarafta Kaftancıoğlu, sağ tarafta İmamoğlu duruşu halkın belleğinden nasıl silinebilir?

Bu imajdan nasıl sıyrılacak?

Yeni bir imaj nasıl oluşur?

Zaman kısa rekabet yoğun. Mehmet Satuk Buğra İYİ Partinin oylarını alacak vasıflara sahip bir başkan adayı. Onun adaylığı Ekrem İmamoğlu kanadından da oy alır.

İYİ Parti, MHP’nin genlerinden doğmuş bir partidir. İYİ Parti seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı vererek partisi ve seçmeni için en doğru olanı yapmıştır. CHP ve İYİ Partinin sosyolojisi uyuşmadığı için yol alamadıkları aşikar. İYİ Parti güçlenerek devam ederse Türk Siyasetine büyük katkı sağlayacaktır. İYİ Parti siyasi arenada ben de varım dedi geçte olsa…