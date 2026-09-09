Dev heyecan başlıyor! Sporting - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting CP’ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa’ya galibiyetle başlamayı hedeflerken maçın yayın bilgileri, eksikler ve muhtemel 11 de araştırılıyor. Peki, Sporting-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Osimhen oynayacak mı? İşte karşılaşma öncesi son bilgiler…

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting CP-Galatasaray karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Galatasaray’ın 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçı olacak. Sarı-kırmızılılar Sporting’in ardından Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG ile karşılaşacak.

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting-Galatasaray maçı Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Portekiz’in başkenti Lizbon’daki José Alvalade Stadı’nda oynanacak.

Maç: Sporting CP - Galatasaray

Tarih: 9 Eylül 2026 Çarşamba

Saat: 22.00

Stat: José Alvalade Stadı

Hakem: Espen Eskås

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting-Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç ayrıca TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden takip edilebilecek.

SPORTİNG-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Sporting-Galatasaray maçı TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler saat 22.00’den itibaren mücadeleyi TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

SPORTİNG-GALATASARAY MUHTEMEL 11’LERİ NASIL?

Maç öncesindeki son bilgilere göre takımların muhtemel 11’leri şöyle: Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz. Sporting: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Gonçalves, Suarez.

OSIMHEN SPORTİNG-GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen, Sporting karşılaşmasında forma giyemeyecek. Nijeryalı golcü Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında görev yapamayacak. Osimhen’in yokluğunda Galatasaray’ın hücum hattında Barış Alper Yılmaz’ın görev yapması bekleniyor.

GALATASARAY’DA SPORTİNG MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Galatasaray, Sporting deplasmanına üç önemli eksikle çıkacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA kadrosunda bulunmadıkları için Sporting karşısında görev alamayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SPORTİNG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Okan Buruk, maç öncesindeki basın toplantısında Abdülkerim Bardakcı’nın sakatlığı bulunmadığını açıkladı. Milli stoperin Sporting karşısında görev yapmasına engel bir durum bulunmuyor. Muhtemel 11'lerde de Abdülkerim Bardakcı’nın Davinson Sanchez ile birlikte savunmanın merkezinde başlaması bekleniyor.

SPORTİNG İLE GALATASARAY DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Galatasaray ile Sporting CP, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar daha önce Portekiz ekiplerinden Porto, Benfica ve Braga ile mücadele etti. Galatasaray, Portekiz takımlarıyla oynadığı 9 Avrupa kupası karşılaşmasında 3 galibiyet aldı ve 5 kez mağlup oldu.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray’ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşaması programı şöyle: