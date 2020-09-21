Geçtiğimiz yıllarda yüzyıllara hatta bin yıllara mal olmuş tarihi eserlerin restorasyonunu görmeye alışık olan gözlerimiz şimdilerde daha 5-10 yıl önce yapılmış heykellerin restorasyonunu görmeye başladı.

Açıkçası geçmişi çeyrek yüzyılı bile geçmeyen heykellerin restorasyon işlemine tâbi tutulmasını yadırgamadım da değil. Demek ki ya yapılan heykel çürük yapılmış veya birileri dostlar alışverişte görsün hesabı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Nedense heykellerle yapılan işlemlerin altında hep CHP ile bağlantılı kurumlar çıkıyor. CHP’de daha kurulduğu günden beri bir heykel aşkı var ki sormayın gitsin.

Bilmeyen birisi CHP’nin açılımının "Cumhuriyet Heykel Partisi" olduğunu bile sanabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sarayburnu’nda bulunan Atatürk heykelini restore etmesiyle ile başlayan süreç kentin değişik meydanlarındaki heykellerin restore edilmesiyle devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Şirinevler meydanında bulunan Atatürk heykelinin de restorasyon işlemine alındığını görünce şaşırdım. Çünkü bu meydandaki heykelin geçmişi öyle eski zamanlara dayanmıyor. Daha “dün” denecek kadar yakın bir geçmişe dayanan heykelin yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon işlemine alınması yukarıda da belirttiğim gibi ya yapılan işlerin çürük olmasından kaynaklı veya dostlar alışverişte görsün misillü yapılan işler gibi adeta.

Keşke heykel restorasyonuna gösterilen hassasiyet Atatürk'ün fikirlerine ve siyasi düşüncelerine yönelik gayretler içerisinde olsa. Ama heyhat!

CHP’nin heykel aşkı sadece heykel restorasyonu ile sınırlı değil.

Geçtiğimiz hafta Antalya’da Altın Portakal Film Festivali dolayısıyla 57 adet altın renkli halinde portakal tutan Venüs heykeli şehrin muhtelif mekanlarına yerleştirildi. İşin ilginç yanı ise film festivali yapılan heykellerin adeta yarı çıplak olması.

Gören de festivalin çıplaklık üzerine yapılıyor olduğunu sanacak.

Sanat ve çıplaklık… Ne alakaysa…

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Belediyesi’nin göl kenarında sergilediği heykel rezaletinin ise yenir yutulur, elle tutulur bir tarafı bile yok.

İki erkeği birbirine evlilik teklifi yaparken gösterilen heykel bir süre göl kenarında sergilendi.

Ancak sosyal medya üzerinden ve vatandaşlardan gelen tepki üzerine heykel kaldırıldı. Bu heykelin kaldırılmasına yönelik bilinçli ve şuurlu gazetecilerin mücadelesini de es geçmeyelim.

Her bir vatandaşa ve sorumluluk bilinci ile tavrını gösteren gazeteci dostlarıma müteşekkirim. Toplum olarak ve İstanbullular olarak da şükranlarımızı sunmalıyız.

Ahlaksız heykelin fotoğraflarını sosyal medyada gördüğüm ilk anda inanın fotomontaj sandım. Bir belediye başkanının böyle bir rezalete imza atabileceği aklımın ucundan dahi geçmedi. Ancak daha sonra heykelin görüntüleri de yayınlanınca ikna oldum.

Tamam, heykel aşkınız bir nebze olsa da normal karşılanabilir ama bu nedir yahu.

Bir erkeğin bir erkeğe evlilik teklif ederken heykelinin yapılması asla ve asla normal karşılanamaz. Bu nasıl bir rezalet, nasıl bir aymazlıktır.

Pek tabi “İstanbul Sözleşmesi yaşatılmalı!” nümayişlerini yapanların hangi amaca ve zihniyete hizmet ettiklerini de bu vesile ile müşahede edebiliyoruz.

Dert halka hizmet değil ağababalarının talimatları gereği toplumun ifsat edilmesine yönelik her fırsatı değerlendirmek.

Bu resmen CHP zihniyetinin heykel haline bürünmüş halidir. Allahtan halkımız bu zihniyeti kabul edecek kadar süfli bir toplum değil.

CHP’nin halka hizmet denince anlamış olduğu konu sadece ve sadece heykellerden ibaret maalesef.

Ama heykel ne karın doyuruyor ne de vatandaşların bir yarasına merhem oluyor.

Bir şehrin kaynaklarının heykeller için harcanıyor olması çok esef verici.

Demek ki bunlar yarın kazara ülke yönetimine gelecek olsalar ilk işleri memleketimin güzel meydanlarını heykellerle doldurmak olacak.

Düşüncesi bile ürperti verici.

Allah bizi Cumhuriyet Heykel Partisi’nin eserlerini görmekten muhafaza eylesin…