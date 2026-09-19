Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayreti sayesinde hamdolsun boşa düştü." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizler şehitleriyle yaşayan, şuhedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce, şehitlerin ölmediğini onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle risale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Milletimiz, şühedanın hatırasını daima belleğinde yaşatıp, her şartta muhafaza ediyor. Böyle vefakar, yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için hamd ediyorum."

"Evladınızı, eşinizi, anne-babanızı ebediyete uğurladınız. Bayramlarda, düğünlerde, anneler, babalar gününde şehitlerimizin doğum günlerinde, onların hasretiyle baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır."

"Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, gazilerimiz ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez."

"(Terörsüz Türkiye) Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik."

"Yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz."

"(Terörsüz Türkiye) İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız."

"Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için her türlü adımı kararlılıkla atacağız."

"Bugün 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirerek, kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselteceğiz."

"Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz."