ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı

ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı

ASELSAN'ın 18 ülkeye teslimatını yaptığı SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi’ne güncel tehditlere karşı etkinlik sağlayacak yeni bir ürün katılıyor.

Mehmetcan Kandemir
Mehmetcan Kandemir
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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 1

ASELSAN, silah sistemleri alanındaki tecrübesi ve sahip olduğu teknolojik kabiliyetlerle farklı platformlara caydırıcılık kazandıran uzaktan komutalı silah sistemlerine imza atıyor.

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2006 yılında kullanıma sunulan SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi kapsamında bugüne kadar 4 farklı çözüm geliştirildi. 18 farklı ülkeye 560'tan fazla teslimat yapan ASELSAN, bu alanda global pazarda yüzde 10'luk paya ulaştı.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 3

ASELSAN, kullanıcılardan gelen geri bildirimler, güncel ihtiyaçlar ve yeni teknolojilerle sistemin genelinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yaparak ortaya SMASH 300'ü çıkardı.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 4

SMASH 300, yapay zeka desteği ve ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu ile su üstü tehditlerinin yanında mini ve mikro İHA'lara karşı etkin çözüm sunacak.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 5

Sistemin sahip olduğu yetenekler SMASH 300 ön prototipi ile Konya Karapınar'da yapılan atış testinde sergilendi. SMASH 300, kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı etkinliğini gösterdi.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 6

Kazanılan yeni yetenekler

SMASH 300'ün farklı platformların ve son kullanıcıların değişen harekat ihtiyaçlarına cevap veren güçlü ve yenilikçi bir çözüm olması hedefleniyor.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 7

ASELSAN, proje kapsamında, parçacıklı mühimmatla farklı sistemlerde yakalanan başarıyı SMASH'a aktarıyor. Bu sayede günümüzde önemli bir tehdit oluşturan mini ve mikro İHA'lara karşı deniz platformlarına önemli bir yetenek kazandırılıyor. Namlu desteği sayesinde SMASH ile ATOM akıllı mühimmat entegrasyonu mümkün hale geliyor.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 8

Yapay zeka desteği ise çoklu hedef tespit ve takibi, nesne sınıflandırma, değişken hedef boyutlarına uyumu mümkün hale getiriyor.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 9

Yeni tasarımla elektro optik hedef tespit ve gözetleme kabiliyetleri de artırıldı. Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçerde iyileştirmelere gidildi.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 10

SMASH 300'de mühimmat kapasitesi ailenin diğer ürünlerine kıyasla arttı.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 11

ASELSAN, proje ile başta Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları olmak üzere deniz platformlarının savunma gücünü yerli ve milli teknolojilerle daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı: Video için tıklayın.

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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 12
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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 13
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ASELSAN’ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı - Resim: 14
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