POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.

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