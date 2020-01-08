POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran ABD kriziyle ilgili son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ve İran arasında patlak veren krizle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan ''elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz hattının açılış töreninde İran ve ABD arasında yaşanan krizle ilgili açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları: 

Oldukça sancılı günler yaşıyoruz

Bölgesel hadiseler bakımından oldukça sancılı günler yaşıyoruz. Müttefikimiz ABD ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak’ın ne Suriye’nin ne Lübnan’ın ne deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30’undan fazlasının yapıldığı körfez bölgesinin vesayet sahnesi haline gelmesini istemiyoruz.

Irak istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Komşumuz Irak, zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için önemlidir. Arabı, Türkü, Kürdüyle Irak halkının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koyduk.  Kargaşa ve çatışmalarla anılan Irak’ın yeniden huzura kavuşması için büyük çaba harcadık. DEAŞ ve PKK terörü mücadelesinde Irak’a her alanda destek verdik. 

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