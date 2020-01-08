POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı sebebiyle İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Masadaki konular 

İki liderin görüşmede ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya’daki gelişmeleri ele aldığı belirtiliyor. Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. 

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