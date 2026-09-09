Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Siyasetin yoğun gündemi bitmek bilmezken hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Akşam saatlerinde bu sıcak gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABB BAŞKANI YAVAŞ'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş görüşme kapsamında yan yana poz verdi.

Gerçekleştirilen kabulde, başta Ankara’nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen metro yatırımları olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

YAVAŞ’TAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Başkan Yavaş, Ankara’ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Yavaş ayrıca NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla da Erdoğan’a teşekkür etti.

ANKARA’NIN GELECEK DÖNEM İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan yatırımların yanı sıra, Ankara’nın önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı

CHP'NİN 103. YILI ETKİNLİKLERİNE KATILMAMIŞTI

Mansur Yavaş, CHP bünyesinde yaşanan "mutlak butlan" kararı ve ardındaki siyasi hareketliliğin ardından sessizliğini korurken, partinin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmama kararı almıştı.

Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen resmi resepsiyonun yanı sıra Anıtkabir ve İsmet İnönü’nün mezarı ziyaretlerine de iştirak etmeyerek kutlamaları sosyal medya üzerinden yazılı bir mesajla geçiştirmeyi tercih etti.

MUTLAK BUTLAN KARARINDAN BERİ SESSİZ

Diğer taraftan, CHP'den ayrılan bazı isimlerin kurduğu Yeni Parti ile CHP arasında, Mansur Yavaş'ın gelecekteki olası Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir çekişme olduğu iddia ediliyor.

CHP'nin Parti sözcüleri ve kurmaylar Yavaş'ın CHP'deki yerini koruduğunu belirtirken, Yeni Parti cephesinden ise Yavaş'ın kişisel tercihlerine saygı duyduklarına dair açıklamalar geliyor.