Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisine devam ediyor.

Bu kapsamda Erdoğan, dün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve 5 ülkenin büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı bugün de hız kesmeden devam etti.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa'yı Ankara'da kabul etti.

Görüşmeye ilişkin bazı fotoğraf kareleri paylaşıldı.