Cumhur İttifakı'na açık kapı! Saadet Partisi liderinden sürpriz seçim mesajı

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, 2023 seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 'Altılı Masa'da yer alan Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin siyasi hedefleri, yüzde 50+1 şartı ve olası ittifaklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Arıkan, seçim sistemindeki yüzde 50+1 şartı nedeniyle Saadet Partisi olarak tek başına iktidar olamayacağını ve birçok partiyle iş birliği yapmak zorunda olduklarını ifade etti.

Tivi6'ya konuk olan Arıkan, Cumhur İttifakı'yla bir araya gelmeye kesin biçimde karşı olmadığını belirtti. Arıkan, Cumhur İttifakı için "Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez" demediğini ve elbette bir araya gelebileceğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı programda partisinin siyasi hedefleri ve olası ittifaklara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BİRÇOK PARTİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Katıldığı programda Türkiye'deki seçim sistemine ve yüzde 50+1 şartına değinen Mahmut Arıkan, tek başına iktidar olmanın zorluklarına dikkat çekti. Arıkan, "50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle iş birliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NA AÇIK KAPI

Tivi6'ya konuk olan Arıkan'a, söz konusu iş birliği yaklaşımının Cumhur İttifakı’nı da kapsayıp kapsamadığı soruldu. Bu soruya karşılık Arıkan, Cumhur İttifakı’yla bir araya gelmeye kesin biçimde karşı olmadığını belirtti.

Arıkan,

“Ben Cumhur İttifakı’na ‘Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez’ diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim”

ifadelerini kullandı.