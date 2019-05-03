Cumhur İttifakı kimi niye rahatsız ediyor?

Hep söylüyorum, ittifak Türk siyasetine de, ittifak partilerine de yarar getirmiştir. İttifak’ın yararlı olmadığını savunanlar ellerinde hiçbir gerçekçi ve bilimsel veri olmadan konuşanlardır. İttifak dolayısıyla kendi hesapları şaşanlardır.

İttifak sayesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçmeyi başarmıştır.

AK parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öteden beri savunduğu ve istediği bir şey gerçekleşmiştir. Yani Başkanlık sistemi oluşturulabilmiştir.

Yine Cumhur ittifakı ile AK Parti ve MHP oyları yüzde elli iki olmuş ve Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

TBMM çoğunluğu Cumhur İttifakı’nın olmuştur.

Yerel seçimlerde %52 oranına ulaşılmış ve muhalefetin çok istediği sokak hareketleri başlatabilme gerekçesi de, AK Parti’yi bölmek isteyen trenden inmişlerin beklediği düşük oy oranı da gerçekleşmemiştir.

Tüm gürültü Ankara, İstanbul ve Antalya neticeleri üzerine koparılmak isteniyor. Ne olmuş peki buralarda; Belediye Meclisleri AK Parti’de, il genel meclisleri AK Parti’de, başkanlar CHP’li olmuş. Bunda ittifakın günahı ne? İttifak bileşenlerinin suçu ne? İttifak işlemese bunlar da AK Parti’de olmazdı…

Yine ittifak yapılmadan girilen bazı illere AK Parti’li bazı belediyeler MHP’ye geçmiş. Geçebilir. Seçim bu. Bazı MHP’li belediyeler de AK Parti’ye geçti. Bunları niye söylemiyorlar? İşlerine gelmiyor…

Söylenenlere bakın, “Kürt seçmen MHP ile ittifak dolayısıyla AK Parti’ye oy vermemiş…” Nerden biliyorsunuz oy vermeyenlerin etnisitesini?

AK Parti doğu ve güneydoğuda HADEP’in elinden onca belediyeyi nasıl aldı peki? Kürt seçmen oy vermese nasıl alacaktı?

İçlerindekini ortaya koyarlarken, çukurları, hendekleri, el yapımı bombaları, patlayıcıları, güneydoğuda topyekün kurtarılmış bölgeler yaratılması girişimlerini, çözüm sürecinin nasıl sabote edildiğini unutmuşlar… Sanki çözüm süreci varken Kürt seçmen AK Parti’ye oy veriyormuş da şimdi vermiyormuş gibi bir algı yaratmaya uğraşıyorlar…

Türkiye’nin PKK ve FETÖ terörü ile mücadelesini “güvenlikçi siyaset” parantezine hapsetmeye uğraşıyorlar.

“Türkiye FETÖ ile mücadele etmesin, yeni 15 Temmuzlar mı yaşayalım?” diye sorunca sus pus oluyorlar...

“Yeniden çukurlar, hendekler mi açılsın, şehitler mi verelim, bunu mu istiyorsunuz?” deyince kayboluyorlar…

Bunların tek derdi var. Açıkça söyleyemiyorlar. Tayyip Erdoğan’ı bitirmek… PKK ile denediler olmuyor, FETÖ ile denediler olmuyor… Şimdi İttifakı bozarak yol almak istiyorlar… Çünkü ittifak ile yine %52’ye ulaşıldı…

Gerçekten samimi olanlar çıkın sokağa, çalışın… İnsanlara niye AK Parti’ye oy vermeleri gerektiğini anlatın… Yoksa hem oy vermeyip, hem de AK Parti başarısız, sebebi de ittifaktır diye ortalığı bulandırmaya çalışanlar meydanı boş sanıyor…