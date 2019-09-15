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'Çok Sevdim Yalan Oldu' liderlere uyarlandı

YouTube'da Edit Reyiz adlı kullanıcı, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkıya dikkat çeken bir parodi yaptı.

Oyuncu İrem Sak'ın çektiği bir video ile popüler olan, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkıya çekilen klip, milyonlarca izlenmeye ulaştı. Yüz binlerce beğeni alan şarkıyı seslendiren Kayserili Fatih Bulut ise bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

YouTube'da Edit Reyiz adlı kullanıcı ise, söz konusu parçaya dikkat çeken bir parodi yaptı. Parçaya; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi koyan kullanıcı, yaptığı mizahla sosyal medyada viral oldu. Videoda, siyasi liderlerin konuşmalarından kesitler yapılarak parçanın söyletilmesi büyük ilgi çekti.

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