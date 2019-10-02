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Ciciş kardeşlerin Esra Esoy'u "Çok namusluyum" diyerek soyundu

Sosyetik güzel Esra Ersoy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bornozunu çıkartıyormuş gibi yaparak dans etti. Ersoy videosuna, "Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok." ifadelerini kullandı.

Ciciş kardeşlerin Esra Esoy'u Reynmen'in Ela şarkısında sadece bornoz giyerek dans etti. Ersoy'un videosu kısa süre içerisinde birçok kişiye ulaştı.

"NAMUSLUYUM ÇOK"

Esra Ersoy'un Instagram hesabından yayınladığı cesur dans takipçilerini yüreğini hoplattı. Ersoy, bornozlu videosuna, "Çok istediniz bu şarkıda beni izlemeyi. Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok. Takipçilerim için." ifadelerini kullandı.

"TAÇSIZ KRALİÇEYİM" DEMİŞTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 341 bin takipçisi bulunan Esra Ersoy, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha eklemişti. Pembe bir duvarın önünde peluş ayıya sarılarak poz veren Ersoy, altına şu notu düşmüştü: "Dünya fenomenleri daha neler koyuyor valla. Hele Karle mi bir kadın var evli onun kocası bile olmasına rağmen ne pozlar koyuyor. Sanat eseri gibi fiziğim var madem havamı atim bence. Ayrıca 33 yaşındayım ve hiç spor yapmıyorum. 18 yaşında olup kaç genç kız bu fizikle yarışabilir? Güzellik yarışmalarında seçtiğiniz kaç kızda bu kıvrımlar var? Podyumda hepsini sollar rüzgar gibi eser geçerim valla isterlerse 190 boyunda olsunlar. 172 boyumla hepsine 1000 basarım. Vakti zamanında baba amca dayı korkusundan güzellik kraliçesi unvanı da alamadım. Ama görüldüğü üzere Taçsız kraliçeyim."

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