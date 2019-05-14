Canlı yayın önerisi...

Binali Yıldırım'ın Ahmet Hakan'la yaptığı keyifli söyleşiyi izledim. Gerilen seçim ortamının aksine çok rahat buldum Binali Bey'i...



Oturuşu, konuşması, samimiyeti ve esprileri oldukça sahiciydi. Sorulan soruları politik dille geçiştirmemesi ve içtenlikle cevap vermesi güzeldi.



İstanbul seçimlerinin öncesini, sonrasını ve neden iptal edildiğini anlattığı bölümler çok çarpıcıydı.



Seçimlerin neden yenilendiği yönündeki soruya daha önce "Çok basit, çünkü çaldılar" cevabı vermişti. Ancak bu kez konuyu biraz daha açtı ve altı çizilecek bazı değerlendirmeler yaptı.



"Biz İstanbul'da çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlükler görünce oy sayımının yeniden yapılması için müracaat ettik. İlçelerin müracaatlarını yaptık. Bu ilçelerden bir kısmı sayıma başladı. O arada CHP itiraz etti İl Seçim Kurulu sayımın yeniden yapılmaması yönünde karar aldı. Bu yol kapandıktan sonra, sonuç alamayınca önümüzde tek bir seçenek kaldı, YSK'ya olağanüstü başvuru hakkımızı kullandık" cümlesi çok ilginçti.



İlginçti; çünkü, CHP'nin oy sayımının yeniden yapılmasına engel olduğunu çoğu kimse bilmiyor. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun oy sayımının yeniden yapılmasına neden engel olduğunu da kimse bilmiyor.



Burada bir parantez açayım.



İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde aniden emekliliğini istemesi de bana çok manidar geliyor. Umarım, yaptığı hatalarla veya bilinçli yanlışlarla İstanbul'u gereksiz yere gerginliğe sürükleyen İl Seçim Kurulu'nun başındaki bu kişiye birileri "Dur yahu bu kaçış niye?" diye sormayı akıl eder.



Parantezi kapatıp, Binali Bey'in açıklamalarına devam edelim.



Ahmet Hakan'ın, "Sağlam çalmışlar derken CHP'yi mi işaret ediyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap aslında her şeyin özetiydi:

"Bu işe kim tepki veriyorsa, alınganlık yapıyorsa adres orasıdır. Ben isim vermiyorum, olayı anlatıyorum. Biz oy çalınmasını hırsızlığı tespit ettik. Oyların bir kısmını kurtardık, diğer kısmını kurtarmaya CHP engel oldu. CHP neden engel oldu? Engel olduklarına göre bir bildikleri var. Ben de bu kadar söylüyorum. Endişeleri yok idiyse o zaman bu şaibeleri bir ithamları ortadan kaldırmanın en güzel yolu oyların tümünün sayılmasıydı. Buna neden engel oldunuz?"

İşte günlerdir anlatmaya çalıştığımız şey tam da bu! CHP İstanbul oylarının yeniden sayımına neden engel oldu? İlçelerin yeniden sayılmasına neden itiraz etti? Ve "Sağlam çalmışlar" dendiğinde neden ilk zıplayan kendileri oluyor?



Kamuoyu bu sorunun cevabını gerçekten çok merak ediyor.



Bakın ne diyeceğim!



Aslında bu konuyu kökten çözmenin daha basit bir yolu var. Bence Binali Bey'in bu soruları bizzat Ekrem İmamoğlu'na yöneltmesinde büyük fayda var.



Diyorum ki...



Binali Bey bu seçimde bir ilke imza atsa ve Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında tartışmaya davet etse...



Türkiye her iki adayın tartışmasını ve tabi ki iddialarını canlı yayında dinleme imkânı bulsa...



Kim doğru, kim eğri, kim haklı, kim haksız buna ekran başındaki milyonlar karar verse, olmaz mı?



Olur mu olur!



Programın moderatörü olarak benim favori adayım Habertürk'ten Veyis Ateş!



Veyis Ateş ekrandaki tarafsız duruşuyla böyle bir yayını hakkıyla yönetebilir diye düşünüyorum.



Sizce nasıl olur?