CANLI ANLATIM! Fenerbahçe-Eyüpspor maçı İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. İki takım arasındaki 5. randevuda ilk 11'lerde belli oldu. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

İŞTE F.BAHÇE-EYÜPSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriç

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü (Bugün) saat 17.00'de başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.