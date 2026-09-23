Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya serbet bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’nın ifadesi alındı.

Şirketten konuşa ilişkin yapılan açıklamada Kemal Akkaya savcılıktaki ifadesinde, kamuoyunda "Ponzi" ya da "saadet zinciri" olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadığını yönetimdeki fon varlığının bir iş günü içinde satılabilir varlıklardan oluştuğunu, fonlarda bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını, hiçbir fonda kredi bulunmadığını ilgili belgeleri savcılık makamına ibraz ettiği belirtildi.

Açıklamada Akkaya'nın ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı ifade edildi.