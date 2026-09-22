Bu illerdekiler çok dikkat edin! Gece başlayacak, Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece ve yarın sabah saatleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Pınar Erden Güneş
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
SEL, HEYELAN, YILDIRIM...
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.