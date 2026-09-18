Borsada manipülasyon operasyonunda son durum! Fon yöneticileri dahil kaç kişi tutuklandı?

Borsa İstanbul’da yaşanan sert dalgalanmalar sonrası sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan soruşturmanın detayları belli olmaya devam ediyor. “Borsada manipülasyon operasyonunda son durum ne?”, “Kaç kişi tutuklandı?”, “Fon yöneticileri neden soruşturuluyor?” ve “Hangi şirketler inceleme altında?” soruları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemeleri sonrası bazı hisse senetlerinde manipülatif işlem yapıldığı iddialarıyla adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı fon yöneticileri, şirket yöneticileri ve piyasa aktörleri hakkında işlemler yapıldı.

BORSADA MANİPÜLASYON OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda toplam 20 kişinin tutuklandığı açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı değerlendirilen kişiler ve bazı finansal yapılanmalara yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklama kararları verildiğini belirtti.

FON YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANDI MI?

Evet. Soruşturma kapsamında bazı fon yöneticileri ve portföy yönetim şirketlerinde görev yapan isimler hakkında adli işlemler uygulandı. Fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilirken, bazı kişiler için de yurt dışına çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirleri uygulandı.

SORUŞTURMANIN KONUSU NE?

Soruşturmanın merkezinde, bazı sermaye piyasası araçlarında piyasa bozucu işlemler, manipülasyon iddiaları ve yatırımcıların zarar görmesine neden olabilecek işlemler bulunuyor. SPK tarafından yapılan incelemeler sonucunda bazı kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında finansal hareketler, hisse işlemleri ve fon yönetimi süreçleri inceleniyor.

HANGİ FONLAR VE ŞİRKETLER GÜNDEMDE?

Soruşturma sürecinde bazı portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları gündeme geldi. SPK, belirli portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlarda alım-satım işlemlerini durdurdu ve bazı fonlar için tasfiye süreci başlattı. Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına yapılacak ödemeler, tasfiye sürecindeki varlıkların durumuna göre belirlenecek.

SPK HANGİ TEDBİRLERİ ALDI?

Sermaye Piyasası Kurulu, incelemeler sonucunda bazı kişi ve kurumlara yönelik çeşitli tedbirler uyguladı. Bu kapsamda:

Bazı kişilere geçici işlem yasağı getirildi.

Bazı fonlarda alım-satım işlemleri durduruldu.

Bazı yatırım fonları için tasfiye süreci başlatıldı.

Şüpheli işlemlerle ilgili suç duyuruları yapıldı.

KAÇ KİŞİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ?

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Açıklamalara göre 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Ayrıca bazı şüphelilerin mal varlıklarına ve hesaplarına yönelik tedbirler alındı.

BORSADAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ BU OPERASYON MU?

Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşte yatırım fonlarında yaşanan likidite sorunları, yatırımcıların çıkış talepleri ve piyasa güvenindeki dalgalanmalar etkili oldu. Yetkililer, yaşanan gelişmelerin finansal sistem genelinde bir risk oluşturmadığını, sorunların belirli fon ve piyasa işlemleriyle sınırlı olduğunu açıkladı.

YATIRIMCILARIN PARASI NE OLACAK?

Tasfiye sürecine giren fonlarda yatırımcıların paralarının tamamen kaybolması söz konusu değil. Fonların portföyündeki varlıklar nakde çevrilecek, gerekli yükümlülükler karşılandıktan sonra kalan tutar yatırımcılara sahip oldukları pay oranında dağıtılacak. Ödeme sürecinin nasıl işleyeceği, fonların yapısı ve tasfiye planına göre netleşecek.

SORUŞTURMADA SON DURUM NE?

Soruşturma devam ediyor. Gözaltı, tutuklama ve adli kontrol süreçlerinin ardından savcılık incelemeleri sürüyor. SPK ve adli makamlar, sermaye piyasalarının güvenilir ve şeffaf şekilde işlemesi amacıyla incelemelerin devam edeceğini belirtiyor.