BM programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler görüşmeleri için 20-23 Eylül'de ABD'ye gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler görüşmeleri kapsamında 20-23 Eylül tarihlerinde ABD'ye gidecek. Ziyaret duyurusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapıldı.

81. Genel Kurul genel görüşmeleri “Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” temasıyla düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel görüşmelerin ilk günü olan 22 Eylül'de hitap edecek. Erdoğan, zirve temasları sırasında liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK GÜNÜ HİTAP EDECEK

“Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitap edeceğini belirten Duran, zirve temaslarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle de ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.