Bizi böyle kucaklayacaklar!

AK Parti’den CHP’ye geçen İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde, belediyenin çalışanlara yönelik verdiği kreş hizmeti vardı. Anne babalar, çocuklarını çok cüz-i bir miktar karşılığında bu kreşe bırakma şansı buluyordu.



Belediye seçimini kazanan CHP’li aday ilk icraat olarak bu kreşe iki katı zam yapmış! Ayrıca bu kreşlerdeki “Değerler Eğitimi”ni kaldırdığını duyurmuş!



Yine belediyenin bugüne kadar garip gurebeya verdiği bazı yardım kartları vardı. Her ay bakiyesi yüklenen bu kartlar sayesinde yetimi, öksüzü, yoksulu istediği marketten alışverişini yapabiliyordu.



CHP’li başkan o kartları da iptal etmiş, “Bundan sonra böylesi yardımlar yapılmayacak” diye buyurmuş! Ayrıca “Boşuna israf” diyerek Ramazan ayındaki bütün etkinlikleri de durdurmuş.



Her belediyenin verdiği “Cenaze nakil hizmeti” artık yok. Başkan, “Kültür Merkezlerine giriş, müzeye giriş gibi ücretli olacak” demiş ve bu uygulama devreye girmiş.



Esenyurt’a yolunuz düşerse lütfen gidip görün. Bugüne kadar belediyenin vitrini niteliği taşıyan park ve bahçeler pislik içinde. Park, park olmaktan çıkmış, hayvan otlağı haline dönüşmüş.



Esenyurt’ta ikamet eden bir arkadaşımla konuştum ve durumu sordum. “Abi bunlar hepimizle kucaklaşacağını söylüyordu ve bizi kucaklamaya çok çabuk başladılar ama ters giden bir şey var. Bu adamlar bizi arkadan kucaklamaya başladı” dedi!



E, ama herkesin başkanı olmak böyle bir şey işte!



Büyükşehirlere dönelim.



İstanbul’da 18 gün belediye başkanlığı yapan CHP’nin adayı da göreve gelir gelmez öğrenci akbillerinde ve su fiyatlarında indirim yapacaklarını söylemişti. Ankara’da Mansur Yavaş da aynı indirimleri yaptı.



Ne güzel değil mi?



Peki CHP 31 Mart seçimlerinde hangi büyükşehirleri kazandı? Durun, siz yorulmayın. Ben sayayım:



İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ…



Di mi?



Peki siz bu şehirlerde ulaşımda da ya su fiyatlarında bir indirim yapıldığı haberini duydunuz mu?



Ya peki Edirne, Çanakkale, Bolu, Bilecik, Yalova, Burdur, Kırşehir, Sinop, Artvin ve Ardahan’da bir indirim haberi duydunuz mu?



Ben indirim haberi duymadım ama Esenyurt’ta olduğu gibi bindirim yapıldığı haberlerini duymaya başladım.



Herkesin belediye başkanı olmak güzel şey ama sanırım tek tek saydığım bu illerdeki vatandaşlar, herkesten sayılmıyor!



Neyse…



Hizmet ne alemde peki?



Hadi İstanbul adayı seçimin yenilenmesinden dolayı kendini gösterme şansı bulamadı.



Gerçi Allah var, hakkını inkâr etmeyelim.



“Büyükşehir Belediyesi 1170 araç kiralamış. Milletin parası kiralık lüks araçlara verilmiş” diye hak aramaya başladı. “Peki ama başkan. Senin belediye başkanlığı yaptığın Beylikdüzü’nde de 110 araç kiralamışsın. Onları kimin için kiraladın” diye soruldu ama zamanı yetmedi.



Mazbata alınmasa cevap alacaktık ama nahlet olası mazbata gitti!



Ha az daha unutuyordum.



Bir de 23 Nisan’da metrolara balon bağlayıp ortalığı rengarenk hale getirdi. Kendisini “Geleceğin Cumhurbaşkanı” diye pışpışlayanlar da “İşte başkan ya işte benim canım başkanım. Baksanıza balon asmış. Ayyy ölürüm ya” diye öve öve bitiremedi bu hizmetini.



Bu işler artık böyle zaten şekerim!



Denizin altından metro yürüten adama küfredeceksin, ama o metrolara balon asan adamı “geleceğin lideri” ilan edeceksin!



Peki ya Ankara’nın başkanı?



Seçimlerin üzerinden neredeyse 50 gün geçti.



“Ankaralı kazanacak” sloganıyla seçim kampanyası yürüten adamın şu ana kadar Ankara’ya kazandırdığı hizmetler hangileri?



Onu da ben söyleyeyim:



Her ramazan döneminde bir liraya satılan ramazan pidesinin fiyatında indirim yaparak artık bir liradan satacağını duyurdu!



Sonra Melih Gökçek’in yaptırdığı saat heykelini yıktı. Sonra gitti kirlenen bir başka heykeli yıkadı.



En sonunda da yeni bir heykel dikti.



Ankaralı bu hizmetlerle bir kazandı, bir kazandı ki sormayın!



Öyle böyle değil yani!



EYT konusunda sıkıntısını dile getiren vatandaşlara, “Bu sorunu ben çözeceğim” diye söz vermişti.



Şimdi sıra bu vaadini yerine getirmekte!..



Gerçi şunun şurasında seçimin üzerinden 50 gün geçti.



Hele aylar, yıllar geçsin, o zaman halkı nasıl kucaklayacaklarını o zaman göreceksiniz.



“Nasıl?” diye sormayın.



Eseyurt’ta oturan vatandaş cevabını verdi size!..