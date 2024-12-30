Bişkek! Bişkek Ah Güzel Bişkek

Bismillahirrahmanirrahim

Kasımda Aşk Başkadır diye bir film var.

Bilenler bilir.

Esas oğlan esas kıza âşık olur ama kız günün birinde ortadan kaybolmaya karar verir.

Lafı uzatmayayım. Esas oğlan, kızı bir yerde sıkıştırıp “Neden?” diye sorar.

Kız da “Beni bu hâlimle hatırlamanı istiyorum” der. Hasta olan kız, göreceği tedaviden sonra alacağı halle sevdiği adamın karşısına çıkmak istemez.

Her şehrin bir dili vardır.

Bişkek’in dili basitlikti.

Taşkent ellili yaşlarında bakımlı bir kadın, Almata otuzlarının sonuna gelmiş işveli bir kız, Bişkek makyaj nedir bilmeyen basit bir genç kızdı.

Bütün gençliğim, en güzel yıllarım, acısı ile tatlısı ile Bişkek’te geçti.

Manas Üniversitesinin bulunduğu Mira caddesinden aşağı doğru ağaçların arasından yol boyu yürür, kaldırımın kenarındaki sulama arıklarına ayaklarımızı uzatır çekirdek çitlerdik.

Güzelim Bişkek, genç bir kız edasıyla bana gülümserken arkama bile bakmadan uçağa atlayıp “Reis çağırıyor” diye yurda kesin dönüş yapmıştım.

Yedi yıl sonra uçağımız Manas havaalanına indiğinde çok heyecanlıydım.

Bütün eski dostlar, evlerine teklifsiz girebildiğim arkadaşlarım ve gençliğimin şehri Bişkek!

Eski arkadaşlar toplandık.

İlk fark ettiğim şey artık genç olmadığımızdı.

Bilenler bilir!

Nakaratı “Eski dostlar, eski dostlar” olan bir şarkı var. Bunu dinleyen ihtiyarlara garip garip bakar içimden “Amma kafa açtınız” derdim.

Öyle değilmiş!

Meğer gökyüzünün başka rengi de varmış, ateş yakar, su boğarmış!

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in morali bozuktu.

Aktav’da Azerbaycan uçağının düştüğünü duyunca önce bir tereddüt geçirdik ama haber doğrulandı.

En acele TÜRKSOY Genel Sekreterlik binasındaki bütün Türk Dünyası bayrakları yarıya indirildi ve yas ilan edildi.

Yüreğimiz yandı.

Hele hele uçağa Rusya’daki havalimanlarına iniş izni verilmediği için Kazakistan’ın Aktav şehrindeki bir tarlaya çaresizlikle inmeye çalıştığı görüntüleri izleyince hem kızdık hem de üzüldük.

Bir ses kaydı dinledik.

Azerbaycanlı kabin amiri yolcuların kemerleri bağlamasını, her şeyin yolunda gideceğini söylüyordu.

Elimiz böğrümüzde kalakaldık.

Vefat edenlerin ruhuna El Fatiha!

Türk Dünyası’nın başı sağ olsun.

Son Söz: Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir." (el-Furkan 25/2)