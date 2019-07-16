Birazcık izin...

Genel ve yerel seçimler nedeniyle yoğun geçen bir süreç yaşadım. Bunun üstüne bir de babamın beklenmedik vefatı eklenince gerek ruhen, gerek bedenen yorulduğumu ve yıprandığımı hissediyorum.



Bu nedenle...



İzin verirseniz biraz uzaklaşmak ve kafamı dinlemek istiyorum. Belki 15 gün, belki birazcık daha fazla, belki de biraz daha az...



Bilemiyorum.



Ölmez de sağ kalırsam, bu sürenin sonunda yine beraber olacağız. O zamana kadar sizleri Allah'a emanet ediyorum.



