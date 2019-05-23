Ne oldu canım? AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "İstanbul'da bir şeyler oldu" sözleriyle dalga geçiyordunuz ya hani...



Onu soruyorum!



Bak ne olduğunu Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. Bayağı bayağı bir şeyler olmuş di mi?



YSK üyeleri olan o şeyleri ancak 17 günde yazabildi. Neler yazmışlar gördünüz mü?



Sandık başlarında bulunmaları kanunen yasak olan 19 bin kişinin sandık başkanı olarak belirlendiğini, bunların belli bir bölümünün sizin belediyelerinizde çalışan kişiler olduğunu tespit etmişler.



Sonra...



İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan ve normal şartlarda yok sayılması gereken 108 varmış. Bu sandıklarda oy kullanan 30 bin 281 kişinin oylarının iç edildiğini belgelemişler.



"Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda, geçersiz olması gereken oyların toplamının 35 bin civarında olduğu belirlenmiş ve bu oyların seçimlerin, sonucunu doğrudan etkilediği tespit edilmiştir" demişler.

Sonrası da var.



İl ve ilçe seçim kurullarından gelen belgeler ışığında, İstanbul genelinde şüpheli oy sayısının 300 binden fazla olduğunu, bu sayının AK Parti ile CHP'nin adayları arasındaki oy farkının 20 katı olduğunu hesaplamışlar.



Demek ki neymiş?



İstanbul'da bir şeyler değil, çok şeyler olmuş değil mi?



Demek ki neymiş?



İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar veren 7 kurul üyesi siyasi baskılardan değil, eldeki sağlam delillerden dolayı iptal kararı vermiş değil mi?



Demek ki neymiş?



"Çok basit, çünkü çaldılar" diyen Binali Yıldırım yerden göğe kadar haklıymış.



Ha siz bu suçlamayı kabul etmeyebilirsiniz. Ama yapılan usulsüzlükler ve yolsuzluklar sadece sizin işinize yaradığı için, "Biz bir şey yapmadık" diyerek yakayı öyle kolay kolay kurtaramazsınız.

Hiç öyle yüzeysel tartışmalara girip, "YSK'nın gerekçeli kararında hırsızlık yapıldığına dair bir cümle geçmiyor" kendinizi komik durumu düşürmeyin.



Sizin, ret oyu verdiler diye "Demokrasi kahramanı" ilan ettiğiniz 4 kurul üyesi dahi "Seçimlerde hırsızlık, yolsuzluk veya usulsüzlük yaşanmamıştır" diyememiş.



Sen anlamak istemiyorsan başka...

Evet...



YSK açık açık, "Çok basit çünkü çaldılar" dememiş. Koskoca YSK'nın, "İstanbul'da da bayağı şeyler olmuş" diyecek hali de yoktu zira...

"Çaldılar" dememişler ama bu anlama gelecek onlarca imada bulunmuşlar, daha ne olsun. Bir vatandaşın dediği gibi...



Türk Silahlı Kuvvetleri de öldürdüğü teröristler için "etkisiz hale getirildi" diyor ama herkes öldürüldüklerini şıp diye anlıyor.



Siz anladınız mevzuyu!



ESENYURT BELEDİYESİ BENİ YALANLAMIŞ AMA



Esenyurt Belediyesi hakkında bir yazı yazmıştım.



Özetle demiştim ki:

"Belediye seçimini kazanan CHP’li aday ilk icraat olarak bu kreşe iki katı zam yapmış! Ayrıca bu kreşlerdeki “Değerler Eğitimi”ni kaldırdığını duyurmuş!

Yine belediyenin bugüne kadar garip gurebeya verdiği bazı yardım kartları vardı. Her ay bakiyesi yüklenen bu kartlar sayesinde yetimi, öksüzü, yoksulu istediği marketten alışverişini yapabiliyordu.

CHP’li başkan o kartları da iptal etmiş, “Bundan sonra böylesi yardımlar yapılmayacak” diye buyurmuş! Ayrıca “Boşuna israf” diyerek Ramazan ayındaki bütün etkinlikleri de durdurmuş.

Her belediyenin verdiği “Cenaze nakil hizmeti” artık yok. Başkan, “Kültür Merkezlerine giriş, müzeye giriş gibi ücretli olacak” demiş ve bu uygulama devreye girmiş.

Esenyurt’a yolunuz düşerse lütfen gidip görün. Bugüne kadar belediyenin vitrini niteliği taşıyan park ve bahçeler pislik içinde. Park, park olmaktan çıkmış, hayvan otlağı haline dönüşmüş."



****



Belediye benim yazıdan sonra bir açıklama yayınlamış, iddialarımın tamamen yalan ve uydurma olduğunu dile getirmiş.



Garip gurebaya verilen yardımlarla ilgili iddiama, "Biz o kartları, gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için dondurduk" diye cevap vermişler.



Ancak her ne olmuşsa, dün aniden bütün ihtiyaç sahiplerini birkaç saat içinde belirleyip kartlara yükleme yapmaya başlamışlar.



İlginç di mi?



Kartlarına para yüklenen vatandaşlar mesaj atmış, "Yazdığın yazı sayesinde yardım almaya başladık" diye dua etmiş.



Ha bu arada...



Yapılan ve beni yalanlayan açıklama belediyenin Facebook sayfasında da yayınlanmış. Ben bu noktada bir şey söylemeyeceğim. Çünkü yüzlerce Esenyurt sakini o açıklamanın altına beni haklı çıkaracak mesajları zaten döşemiş.



Başkan'a diyeceğim şu:



"Bana cevap yetiştireceğine o yorumlara bak başkan! Bak da 50 günde insanları nasıl isyan ettirdiğini gör!"