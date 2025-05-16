Betalar - Alfalar ve diğerleri

Bismillahirrahmanirrahim

Önceleri eril enerji, dişil enerji muhabbeti vardı. Şimdi de güzel memleketimin erkek taifesi, zavallı hemcinsim Beta ve Alfa olarak ikiye ayrılmış.

Başlıktaki diğerleri ibaresinin kimleri işaret ettiğini zaten biliyoruz.

Bir ortamda bu Beta - Alfa konusu konuşulurken arkadan İbrahim Tatlıses’in “İndim Dereye Taş Bulamadım” türküsü çalmaya başladı.

Masadan kalkıp bir tur oynadıktan sonra tekrar oturunca gözüm boşlukta bir yere takılıp kaldı.

Başladım düşünmeye.

İndim dereye taş bulamadım.

Kendime göre eş bulamadım

Türkünün ilerleyen sözlerinde, icra eden sanatçı, deredeki taşı bulamamakla kalmayıp karısının orasını burasını da tuttuğunu açıkça söylediği için dayanamayıp türkünün klibini açtım.

Bir de ne göreyim. Klipte İbrahim Tatlıses’in yanında iki tane hatun, bu çapkın türküye işveli işveli oynuyor. Herkes çok mutlu.

Alfa türkü…

Acaba “Beta” türkü ya da şarkı var mıdır, diye kafa yormaya başladım.

Karşıma Rahmetli Harun Kolçak'ın bir şarkısı çıktı.

Bu sözlerim sitem değil

Ama yazık değil mi bana

Çok yalnızdım kaybolmuştum

Sığındım işte sana

Yanımda kaaall, yanımda kaaal

Düşlerin yetmez ki bana

Oturdum kaldım yerime.

Bir kadına bu şarkıyı gönderir ya da söylerseniz omzunuza yaslanıp ağlar filan, dert yanar da mevzuu derede taş bulamayan adamın yaşadığı mutlu sonla biter mi kafam karıştı.

Yaşadığım bu aydınlanmayla şarkıları açıp Alfa, Beta diye sınıflandırmaya başladım.

Sonra da nereden estiyse memleketteki yeni doğan sayısının en çok olduğu ve en az olduğu şehirlerin isimlerini araştırdım.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2024 yılında 3,28 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,62 çocuk ile Şırnak, 2,32 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,12 çocuk ile Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illeri 1,15 çocuk ile Zonguldak ve Ankara, 1,17 çocuk ile İzmir takip etti. (Kaynak Yenişafak)

Da hey da hey da hey…

Şu dereye inip taş bulamayan buna rağmen mutlu sona ulaşan İbrahim Tatlıses nereliydi?

Birisi Şanlıurfa mı dedi!

Bundan sonra Şanlıurfalı bir erkek gördüğümde en acele ayağa kalkıp önümü ilikleyeceğim.

Bir de İbrahim Tatlıses’in klipte dikine çizgili bir gömleği var. Aynı gömlek Çarli Şiin’de de vardı. Koşup bu gömleğin farklı versiyonlarından alıp haftada bir mütemadiyen giyeceğim.

Asıl Son Söz: Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûnet yeri kıldı… Nahl, 16/80.