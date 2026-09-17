Beşiktaş-Marsilya maçı TRT 1 canlı izle! Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş için yeni sezon heyecanı başlıyor. Siyah-beyazlı ekip lig aşamasının ilk haftasında Fransa’nın güçlü temsilcisi Olympique Marsilya’yı İstanbul’da konuk edecek. “Beşiktaş-Marsilya maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda?”, “TRT 1’den şifresiz mi yayınlanacak?” ve “Beşiktaş’ın muhtemel 11’i nasıl?” gibi sorular maç saatinin yaklaşmasıyla araştırılıyor. Beşiktaş’ın resmi maç programına göre mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Olympique Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 1. hafta karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip Avrupa Ligi’ndeki yeni sezonuna taraftarı önünde başlayacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasının başlama saati 22.00. Mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo’nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti yapacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın saat 22.00’de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı televizyondan takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Beşiktaş’ın Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin de TRT’nin resmi canlı yayın seçeneklerini kullanması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi lig aşamasının ilk karşılaşmasında kendi taraftarının önünde 3 puan arayacak.

BEŞİKTAŞ İLE MARSİLYA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Evet. İki ekip Avrupa kupalarında daha önce 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı. Fransa’daki maçı Marsilya 2-0 kazanırken İstanbul’da Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup etti. Böylece iki takım 18 sezon sonra yeniden Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL 11’İ NASIL?

Maç öncesindeki son tahminlerde Beşiktaş’ın sahaya Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan ve Vlahovic 11’iyle çıkabileceği belirtiliyor. Kesin ilk 11 ise UEFA prosedürü doğrultusunda karşılaşmadan önce açıklanacak.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ’NDEKİ SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Marsilya karşılaşmasının ardından Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçında 15 Ekim’de Hoffenheim’a konuk olacak. Siyah-beyazlılar 22 Ekim’de Crystal Palace’ı ağırlayacak, 5 Kasım’da ise Celtic deplasmanına çıkacak. Beşiktaş lig aşamasında toplam 8 karşılaşma oynayacak.