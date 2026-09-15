BES-AR son raporunu açıkladı: Açlık sınırı 50 bin, yoksulluk sınırı 124 bin TL

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Eylül 2026’ya ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Araştırmaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması 49 bin 655 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı 124 bin 339 liraya çıktı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 80 bin 863 lira olarak hesaplandı.

AÇLIK SINIRI 49 BİN 655 LİRA

Gıda fiyatları üzerinden yapılan hesaplamada, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için aylık 49 bin 655 lira harcaması gerektiği belirtildi. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti ise 1.655 lirayı aştı.

Açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,20, 2025 yılının Aralık ayına göre yüzde 27,29, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,58 arttı.

YOKSULLUK SINIRI 124 BİN 339 LİRAYA ÇIKTI

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı Eylül 2026’da 124 bin 339 lira oldu.

Yoksulluk sınırındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,82 olarak hesaplandı. Artış oranı 2025 yılının Aralık ayına göre yüzde 28,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,73 oldu.

BEKÂR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 80 BİN LİRAYI AŞTI

Araştırmada tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 80 bin 863 lira olarak belirlendi. Bu tutar bir önceki aya göre yüzde 1,22, 2025 Aralık ayına göre yüzde 25,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,62 arttı.

BES-AR, 28 bin 75 liralık asgari ücretin 49 bin 655 liralık açlık sınırının altında kaldığını belirtti. Araştırmada ayrıca büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma giderlerinin maaşlarının yüzde 75-80’ine kadar ulaşabildiği, bu nedenle bazı çalışanların 3 ila 5 kişiyle aynı evi paylaşmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Sendika, kamu emekçileri, asgari ücretliler ve emekliler için “insanca yaşanabilecek ücret” talebini yineledi.