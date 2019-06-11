Öğretmen derse girmiş, öğrencilere sözlü sınav yapacağını söylemiş. İlk sıradaki öğrenciyi ayağa kaldırmış ve sormuş:



"Hava çok sıcak. Sınıfta bunaldığını düşün. Ne yaparsın?" Öğrenci, "Pencereyi açarım" diye cevap vermiş.



"Harika" demiş öğretmen ve sormuş: "O zaman söyle bakalım. Pencereye açtığın anda içeri giren oksijenin miktarı ne kadar olur?"



Bilmiyorum hocam!

Otur, sıfır!

Mehmet, oğlum sen söyle. Hava çok sıcak. Bunaldın ve biraz nefeslenmek istedin. Ne yaparsın?

Kravatımı gevşetirim hocam!



Oğlum çok sıcak diyorum, kravat gevşetmek yetmez?

Camı açarım hocam!



Otur sana da sıfır!



Aynı soruyu tek tek ayağa kaldırdığı bütün öğrencilere sormuş ve hepsinden aşağı yukarı aynı cevabı almış.



Sıranın kendisine geldiğini gören Temel, sıra cam açmaya gelmesin diye "Paltomu çıkarırım" diye başlamış söze...

“Oğlum yaz günü ne paltosu? Bu havada palto mu giyilir? Anlat başka ne yaparsın” diye üstelemiş?



Temel bu kez "Ceketimi çıkarırım" diye cevap vermiş. "Oğlum ortalık kaynıyor, ceket kurtarmaz, başka ne yaparsın?"

Kravatımı gevşetirim hocam…

-Lan yanıyorsun evladım, başka, başka?



E, gömleğimi çıkarırım hocam!



Lan pişiyorsun diyorum.

Temel bakmış ki kurtulamayacak, başlamış sıralamaya...

Atletimi çıkarırım, pantolonumu çıkarırım, ayakkabımı, çorabımı çıkarırım. Donumu çıkarırım, kendimi biiiip, ama size o camı açtırmam hocam!

Gazeteci, önceki gün Ekrem İmamoğlu'na, "Ordu Valisi'ne küfür ve hakaret ettiniz mi? 'İtlik yapıyor, aynen iletin' dediniz mi?" diye sordu.



Adam soruya kestirmeden cevap vermeyip uzatacak ya!



Baba ocağından, ana kucağından bir girdi. Ha cevap verdi, ha cevap verecek derken hop, Giresun'a geçti. "Artık kaçarı yok, anlatacak olayı" derken ver elini Ordu!



"Efendim küfür ettiniz mi etmediniz mi" diye tekrar sordu gazeteci...



"Biliyonuz mu Ben Ordu'da 20 konuşma yaptım. Yanımda olan insanlar sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Hatta Ordu'da bazı kelimelerin çıktığı bazılarının çıkmadığı şekilde dura dura konuşmamı tamamladığımı da biliyorlar!" diye cevap verdi tekrar!



Ve ekledi:



"Ben Vali'nin basitliğine gereken ifademle orada işarette bulundum"



Yani beyefendi "Vali basitlik yapıyor" demiş. Ama sesi kötü olduğu için ilk üç harf ağzından çıkmamış, "İtlik yapıyor" diye anlamışız.



"Vali" derken problem olmamış. "Yapıyor" derken de sesi pürüzsüz çıkmış. Ama "Basitlik" derken sesi boğaz boğumunda kavis almış ve ağzından"İtlik" diye çıkmış!



Hani o an, Genel Başkanı Kemal'in adını anmış olsa ve ilk iki harf ağzından çıkmasa, başına iş alacakmış demek ki!



Allah korumuş!



Yahu insan biraz dürüst olur be kardeşim!



Çıkarsın ekran karşısına, "O anın siniriyle ağzımdan çıkan ve bana yakışmayan bir sözdü. Bu çirkin benzetmeyi yaptığım için özür dilerim" dersin. Ya da "O vali bu sözü haketti kardeşim. Bin kere olsa bin kere söylerim" diye dobra dobra konuşursun.



Ne gerek var böyle kıvırmalara?



Hele bir de şirinlik yaparak, "Ben oradaki polis kardeşlerimden helallik istedim" demesi yok mu?



Sevsinler senin helalliğini.



Sen şimdi helallik almaya çok mu meraklısın öyle mi?



Peki, Beylikdüzü'nde bastığın karakolda küfür ve hakaret ettiğin polislerden de helallik istedin mi?



Belediye başkanlığın döneminde haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığın için intihar eden Yaşar Uçar ve ailesinden de helallik istedin mi?



Belediye başkanı olduğun dönemde sana sorduğu için korumalarına dayak attırdığın gazetecilerden de helallik istedin mi?



Ya peki...



Seni eleştirdiği için şizofrenik kitlene hedef gösterdiğin Doğukan Keskin? Hani şu "Bana ukalalık yapma" diye azarladığın, yanağına şaplak attığın, "Beynin uyuşmuş senin" diye hakaret ettiğin kişiden bahsediyorum. Ondan da helallik aldın mı?



"Bana Rum Pontus" dedi diyerek aleni bir şekilde iftira attığın Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan da helallik almayı düşünüyor musun?



Ya da "Yazlık, baharlık ve kışlık olmak üzere 3 makam aracı kullanıyor" diye kuru iftira attığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı?



Adam senin yalan söylediğini ve iftira attığını belgeleriyle ortaya koydu? Ondan helallik istedin mi?



Veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden AK Parti'ye attığın 18 yalandan, 18 iftiradan dolayı birilerinden helallik almayı düşünüyor musun?



Kendi ifade şeklinle "Basitlik" diyorsun ya hani!



Hadi yaptığın bu "Basitlik"ten dolayı pişman olduğunu göster ve iftira attığın, haklarına girdiğin bu kişilerden de helallik al!



Hadi al da görelim!



İstanbul halkının bir bölümünü, "İsraf düzeni son bulacak" diye kekleyip kendi tarafına çekmeyi başardın. Ama 10 günde özel jetlere ödediğin paralarla israfın dibine vurdun!



"Ben belediye başkanı olursam oğlumu, kızımı, damadımı belediyeye sokmayacağım" dedin ama daha bir şey olamadığın halde, boş bulduğun VIP salonuna 14 akrabanı soktun!



E, “Basitlik” yapan birini arıyorsan o Ordu Valisi değil.



Yine, senin ifadenle söyleyeyim!



Aynaya bakarsan "Basitlik" yapanın kim olduğunu rahatlıkla görebilirsin!