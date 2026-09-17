Bankalara hisse geri alımında sermaye kolaylığı! BDDK’nın yeni kararı ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların kendi hisselerini geri almasına ilişkin önemli bir düzenlemeye gitti. “BDDK banka hisselerinde hangi kararı aldı?”, “Hisse geri alımı ne demek?”, “Bankalar neden kendi hisselerini alıyor?” ve “Yeni karar banka hisselerini nasıl etkiler?” gibi sorular araştırılıyor. 17 Eylül’de alınan kararla bankalara yıl sonuna kadar sermaye yeterliliği hesaplamalarında geçici esneklik sağlandı. Peki uygulama hangi hisseleri kapsıyor, yatırımcı açısından ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar.

BDDK BANKA HİSSELERİNDE HANGİ KARARI ALDI?

BDDK, payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların 16 Eylül 2026’dan sonra geri aldıkları kendi hisselerine yönelik geçici düzenleme yaptı. Bu paylar 31 Aralık 2026’ya kadar bankaların çekirdek sermayesinden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak. Böylece hisse geri alımlarının bankaların sermaye göstergeleri üzerindeki etkisi geçici olarak azaltıldı.

HİSSE GERİ ALIM DÜZENLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Normal şartlarda bir bankanın kendi hisselerini geri alması, düzenleyici sermaye hesaplamalarında belirli etkiler yaratabiliyor. BDDK’nın yeni kararı bu etkiyi yıl sonuna kadar hafifletiyor. Basit ifadeyle bankalar kendi hisselerini Borsa İstanbul’dan geri alırken sermaye yeterliliği açısından daha geniş hareket alanına sahip olacak.

GERİ ALINAN HİSSELER ÇEKİRDEK SERMAYEDEN DÜŞÜLECEK Mİ?

Yeni düzenleme kapsamında hayır. 16 Eylül’den sonra geri alınan banka hisseleri 31 Aralık 2026’ya kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmayacak. Düzenlemenin geçici olması önemli; BDDK mevcut kararda uygulamanın yıl sonuna kadar geçerli olacağını belirledi.

KREDİ VE PİYASA RİSKİ HESAPLAMALARINDA NE DEĞİŞTİ?

BDDK yalnızca çekirdek sermaye hesabında değişiklik yapmadı. Düzenleme kapsamındaki geri alınmış paylar aynı zamanda kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına dahil edilmeyecek. Böylece geri alımların bankaların sermaye yeterliliği hesaplamaları üzerindeki yükü birden fazla kanaldan azaltılmış olacak.

HİSSE GERİ ALIMI NEDİR?

Hisse geri alımı, halka açık bir şirketin Borsa İstanbul’da işlem gören kendi paylarını piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler fiyat hareketlerinin şirketin gerçek değerini yansıtmadığını düşündüklerinde, piyasadaki sert dalgalanmayı sınırlamak istediklerinde veya mevcut geri alım programlarını uygulamak amacıyla bu yönteme başvurabiliyor. Geri alımın yapılması için ilgili sermaye piyasası kurallarına uyulması gerekiyor.

BDDK KARARI BANKALARIN GERİ ALIM YAPMASINI ZORUNLU KILIYOR MU?

Hayır. BDDK’nın kararı bankalara “hisse satın alın” talimatı vermiyor ve herhangi bir bankayı geri alım yapmak zorunda bırakmıyor. Düzenleme, geri alım yapacak bankalara sermaye yeterliliği hesaplamalarında geçici kolaylık sağlıyor. Hangi bankanın ne kadar hisse geri alacağı ise ilgili bankanın kendi kararlarına ve yürürlükteki düzenlemelere bağlı olacak.

BDDK KARARI NEDEN ŞİMDİ GELDİ?

Karar, Borsa İstanbul’da sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde geldi. BIST 100 endeksi 16 Eylül’de yüzde 5,54 düşerken bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 6’yı aşmıştı. Fon piyasasındaki likidite ve temerrüt gelişmeleri de finans piyasalarının gündeminde bulunuyor. BDDK’nın aldığı karar, bu ortamda bankaların geri alım imkanını sermaye hesaplamaları açısından kolaylaştıran bir tedbir niteliği taşıyor.

BDDK KARARI BANKA HİSSELERİNİ YÜKSELTİR Mİ?

Düzenleme bankaların geri alım yapmasını kolaylaştırarak teorik olarak banka hisselerine ek talep oluşmasına imkan sağlayabilir. Ancak bu, banka hisselerinin kesin olarak yükseleceği anlamına gelmiyor. Hisse fiyatlarını bankaların finansal sonuçları, faizler, yabancı yatırımcı hareketleri, Borsa İstanbul’un genel seyri ve gerçekleştirilecek geri alımların büyüklüğü gibi birçok faktör birlikte belirleyecek.

BDDK HİSSE GERİ ALIM KARARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

BDDK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 11571 sayılı kararı kapsamında sağlanan esneklik 31 Aralık 2026’ya kadar uygulanacak. Karar, 16 Eylül 2026 tarihinden sonra Borsa İstanbul üzerinden geri alınan banka paylarını kapsıyor. Yıl sonrasında uygulamanın devam edip etmeyeceği ise BDDK’nın yeni bir karar alıp almamasına bağlı olacak.