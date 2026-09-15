Bakırköy'de yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otobüs, Bakırköy mevkiinde alev aldı.

Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.

Yangın sebebiyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı.

Yangın söndürüldü, otobüsün kullanılamaz hale geldi.

İETT'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, 98 Fenertepe-Bakırköy hattında görev yapan İstanbul Halk Otobüsleri Kooperatifine ait özel halk otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldiği ve itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtildi.

Söz konusu olaydan etkilenen yolcu bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Kurumumuzca söz konusu olayla ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.