Bakanlar Manisa'da! Mustafa Çiftçi açıkladı: Saldırıda yaralanan 3 çocuğun durumu kritik

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda bugün silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 11 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin saldırının ardından kente geldi.

İki bakan silahlı saldırının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu ve Turgutlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında yetkililerden olaya ilişkin bilgi aldı.

"3 ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK"

Bakan Çiftçi, yaralı öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şimdi şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi." dedi.

Bakan Çiftçi "Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayın adli yönden de soruşturulması yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN SİLAHI NEREDEN ALDI?

Bakan Çiftçi, "Dedesinin evinden silahı alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor." dedi.

“OKUL 1'İNCİ DERECE RİSKLİ BİR OKULDU”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın da aldığı güvenlik önlemleri olduğuna işaret eden Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okulun birinci derece riskli bir okul olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, "Okullar civarındaki yerleri, servis araçlarını denetliyoruz. Okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle oluşabilecek bir şey değil. Üç aydır üzerinde çalıştığımız protokolümüz var. Bu protokolü dün imza altına aldık." diye konuştu.