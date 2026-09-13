Bakan yardımcısı Ahmet Aydın'dan "Türkiye küresel bir aktördür" açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "terörsüz Türkiye" süreci ve Mekke anlaşmasına dair sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

GÜVEN İNŞA EDEN STRATEJİK GÜÇ: TÜRKİYE

NATO üyesi olarak Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin asli unsurlarından biri olan Türkiye; aynı zamanda İslam dünyasıyla ortak değerler ve karşılıklı menfaatler temelinde ilişkilerini derinleştirmekte, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada ekonomik ve diplomatik bağlarını güçlendirmektedir.



Bu çok yönlü dış politika anlayışı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde, Türkiye’yi herhangi bir eksenin edilgen parçası olmaktan çıkararak eksenler arasında hareket kabiliyetine sahip,bağımsız bir aktör konumuna taşımıştır.



Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri “Mekke Anlaşması”dır. Türkiye’nin farklı aktörleri aynı zeminde buluşturan kolaylaştırıcı rolü, yalnızca diplomatik kapasitesinin değil, İslam dünyasında oluşturduğu güvenin ve siyasi ağırlığının da göstergesidir.



Bu diplomatik ağırlığın arkasında güçlü bir caydırıcılık bulunmaktadır. Yerli ve millî savunma sanayiinde elde edilen başarılar; insansız sistemlerden hava savunmasına, elektronik harpten deniz platformlarına uzanan güçlü bir ekosistem oluşturmuş; Türkiye’ye stratejik bağımsızlık ve geniş bir hareket alanı kazandırmıştır.



“Terörsüz Türkiye” hedefi ülkemizde kalıcı huzurun tesisi; “Terörsüz Bölge” hedefi ise coğrafyamızın barış ve istikrar havzasına dönüşmesi vizyonudur. Bugün Türkiye; gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen,siyasi denklemlerin şekillenmesinde ağırlık sahibi olan küresel bir aktördür.

Dünyada yaşanan tüm sorunlar karşısında tavrı ve duruşu dikkate alınan,adil bir dünyanın birlikte mümkün olacağı gerçeğini her defasında haykıran ve dostuna güven telkin eden büyük bir güçtür.

Türkiye’yi karşısına alanlar artık yalnızca askerî veya ekonomik bir kapasiteyi değil, tarihin ve coğrafyanın oluşturduğu çok katmanlı bir gücü hesaba katmak zorundadır.





Bu yükseliş, “Türkiye Yüzyılı”nın temel iddiasıdır: Kendi istikametini belirleyen, gücünü milletinden alan ve küresel ölçekte güven inşa eden güçlü bir Türkiye.