2 gün önce kayboldu! Daha 11 aylıktı: Her yerde Büşra'yı arıyorlar
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde 10 Eylül'de kaldıkları çadırda kaybolan 11 aylık Büşra bebek için AFAD, jandarma ve komando ekipleri; yapay zeka destekli İHA ve iz takip köpeklerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması yürütüyor.
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce kaybolan 11 aylık bebeğin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
YAŞADIKLARI ÇADIRDA BULAMADILAR
Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.