2 gün önce kayboldu! Daha 11 aylıktı: Her yerde Büşra'yı arıyorlar Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gündüren köyünde 10 Eylül'de kaldıkları çadırda kaybolan 11 aylık Büşra bebek için AFAD, jandarma ve komando ekipleri; yapay zeka destekli İHA ve iz takip köpeklerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması yürütüyor.