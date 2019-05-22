Bakan Selçuk, Milli Eğitimde, “reform” mu yapmak istiyor

Milli Eğitim’de 17 yıldır yaşanan olumsuzluklar ve 7 Bakan değişimi, iyi olmadı ve zararını ülkemiz çekiyor. Liyakatsız kişilerin Bakan/Müsteşar/Genel Müdür v.b. yapılması işin tuzu biberi oldu…Oysa, bu ülkenin yetişmiş insan gücü var, ama ya; siyaseten kenara atılmış, ya da siyasi olmak istemeyen kişiler. Böyle olunca, enerjimizi boşa akıtmaya devam ediyoruz.

Bir akademisyen-sanatçı olarak tam 44 yıldır, hem idareci, hem yazar, hem araştırmacı olarak eğitimde olup bitenleri yakından izlemeye çalışıyorum. Elbette, “eğitimin şart olduğuna” inanıyorum, ama; ayakları yere basan, uygulama ile bütünleşen bir eğitimden yanayım.

Elbette, bir müzik bilimciyim ama, genel eğitim içinde müzik bilimi/sanatı da önemli bir yer tutuyor. Dolayısı ile bütünden kopamıyorum.

Her Bakanın açıkladığını alkışlamayı sevmiyorum, tartıyor, araştırıyor sonra fikirlerimi kağıda döküyorum.

Çünkü, son 17 yılda gördüm ki, reform diye alkışlanan ve Hükümet yanlısı basın/köşe yazarları tarafından hararetle alkışlanan/desteklenen projeler, diğer Bakan gelince çöpe atılıyor. Üstelik reform diye ortalığı ayağa kaldıran bakanlardan, o günden sonra tek bir cümle söz duyulmadı. İlginç değil mi?

Demek ki, samimi değillermiş, önlerine ne konulduysa onu açıklamışlar. Yoksa, kendileri de inanmamışlar. Kusura bakılmasın, ortaya çıkan sonuç bu oluyor!..

Örneğin, ME Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı “tatil projesi”, akademide kullanılıyor.

Biz Konservatuar hocaları “ara tatilden” memnun değiliz.Çünkü, dersler bir hafta kesiliyor. Bu durum, uygulamalı okullarda öğrenciyi geriye çekiyor. Ayrıca, Bakan; ara tatillerde çocuklar “sanat, spor, beceri v.b.” kurslara gidecekler diyor, ama, Turizm Bakanlığı, bunu paraya dönüştürme peşinde ki öyle olacaktır.

Bakan, dünkü açıklamasında da; “Lisede Ne Yaptık?” başlığıyla tanıttığı yeni modelin sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil; ülke ve çocuklar için bir gelecek kurgulama meselesi olduğunu vurgulayarak, “Gençlere karşı sorumluluğumuz çok büyük. Evet, okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı” ifadelerini kullandı ve “Eğitimle ilgilenen, meselesi eğitim olan, geleceğe yürüyen herkesin bizimle olmasını dilerim. Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi.” görüşlerine yer verdi.

Dersleri vermek için önce öğretmenler “oryantasyon kurslarına alınacak”, “kursa gidip öğrenecek”, ve öğrencilere öğretecek…Sonra da öğrenciler; haftada iki gün alınan bu dersle, meslek sahibi olacaklarmış!..Nasıl yani? Der gibisiniz, ama Bakan öyle söyledi.

Yıllardır, ben dahil birçok eğitim yazarı; “Fin Eğitimi Sistemi’ne neden geçmiyoruz da, sürekli öğrencileri kobay olarak kullanıp, yine başarısız oluyoruz? sorusuna cevap arıyoruz. Ama, bulamıyoruz..

https://www.internethaber.com/turk-egitim-sisteminin-dunyayla-uyum-saglamasi-istenmiyor-mu-1843713y.htm

Milli Eğitim Bakanı, geldiği günden beri çok az kişiyi görevden aldı veya değiştirdi. Eski başarısız isimlerle, yeni, başarı elde edilemez gerçeğini gözardı etti.

“Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu’ nasıl karşılandı?”

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2604/bakan-sn-ziya-selcukun-meb-2023-egitim-vizyonu-nasil-karsilandi.html

“Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?”

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2370/milli-egitim-bakani-sn-ziya-selcuk-egitimi-insa-edebilecek-mi.html

Biz, öğretmenlikten gelen, eğitim sevdalısı olan, bir özel okul sahibi Bakan’ın, diğerleri gibi “günü kurtarmak” peşinde olmadığını ve halk nezninde “hala kredisinin devam ettiğini” biliyoruz.

Ancak, liyakatlı kadro olmazsa, en iyi proje bile başarıya ulaşamaz.