Bakan Gürlek duyurdu: Hepsi gözaltında! Ölü insanlara fatura kesmişler

Yaş sebze ve meyve sektöründe fiyatların nasıl oluştuğunun ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tarladan markete uzanan fiyat zinciri mercek altına alındı.

Çalışma kapsamında bin 29 çiftçinin beyanına başvurulurken Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığından alınan veriler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar soruşturma dosyasına dahil edildi.

Soruşturma dosyasındaki vergi inceleme raporundaki çarpıcı detaya Nefes ulaştı. Raporda bazı mükellefler tarafından ölüm kaydı bulunan kişiler adına müstahsil makbuzları düzenlendiği tespit edildi. Raporda, 1 Ocak 2025-31 Mart 2026 tarihleri arasındaki işlemler incelenirken, söz konusu tarihlerden önce hayatını kaybetmiş kişilerin adına düzenlenen makbuzlar tek tek sıralandı.

Tabloda yer alan kayıtlara göre bazı kişiler adına birden fazla belge düzenlenirken, belgelerin toplam tutarlarının on binlerce liraya ulaştığı görüldü.

Örneğin raporda 29 Mayıs 2023'te hayatını kaybettiği belirtilen Ahmet Altın adına 29 bin 250 TL, 1 Aralık 2023'te hayatını kaydeden Ahmet Aydın adına ise 30 bin 39 TL tutarında müstahsil makbuzu düzenlendiği yer aldı.

Başka bir kayıtta ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirtilen Ali Akdemir adına 4 belge karşılığında toplam 118 bin 299 TL tutarında işlem gösterildi.

AMAÇ MALİYETİ YÜKSEK GÖSTERMEK

Başsavcılığın açıklamasında, tedarikçi konumundaki bazı firmaların çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyveleri gerçek alış fiyatından daha yüksek gösterecek şekilde sahte müstahsil makbuzları düzenledikleri belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca piyasadaki hakim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan düşük gösterdikleri, maliyetleri gerçeğinden yüksek gösterdikleri ve tedarik zincirini gereksiz şekilde uzattıkları yönünde tespitler yapıldı.

Bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve fiyatlarının yukarı yönlü manipüle edildiği ve fahiş fiyat oluşmasına neden olunduğu belirlendi.

41 ŞÜPHELİDEN 33'Ü YAKALANDI

22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamet adresine düzenlenen operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında yaş sebze ve meyve sektöründe tedarikçi konumunda bulunan 41 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında soruşturma; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu 41 yöneticinin 33'ünün yakalandığını bildirdi.

"FAHİŞ FİYATA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada tarladan sofraya uzanan zincirin tüm aşamalarının incelendiği ve soruşturmanın bütün yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi. Gürlek, üreticinin emeği ile vatandaşın bütçesi üzerinden haksız kazanç elde edilmesine yönelik uygulamaların mercek altında olduğunu belirtti.