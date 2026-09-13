Bakan Gürlek duyurdu! 15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailem Güvende” operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakan Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen “Ailem Güvende” operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonların 5 il merkezli olarak toplam 15 ili kapsadığı bildirildi.

162 ŞÜPHELİ, 9 DERNEK VE 13 İŞLETME HAKKINDA İŞLEM

Açıklamaya göre İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma birimlerinin katılımıyla başlatılan operasyonlarda 162 şüpheli ile 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlemler başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında; fuhşa aracılık ettiği veya yer temin ettiği öne sürülen kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik ürettiği ve yaydığı iddia edilen şüpheliler ile çocukların söz konusu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelemeye alındı.

EŞ ZAMANLI GÖZALTILAR

Gürlek'in açıklamasında, soruşturmalar kapsamında gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarından yararlanıldığı belirtildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği, operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulduğu kaydedildi.

Ayrıca çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulandığı bildirildi.

MASAK DEVREDE

Soruşturmaların mali boyutuna ilişkin de bilgi veren Gürlek, MASAK tarafından yürütülen incelemelerde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini ifade etti.

Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmalara konu edilen faaliyetlerle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırıldığı belirtildi.

BAKAN GÜRLEK: ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Gürlek, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.