Bakan Göktaş SED ödemesini açıkladı! Eylül 2026 sosyal destek parası ne kadar oldu?

Eylül ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini bekleyen ailelere müjdeli haber geldi. “Eylül 2026 SED ödemeleri yattı mı?”, “SED parası ne zaman yatacak?”, “SED ödemesi ne kadar?” ve “SED yardımı e-Devlet’ten nasıl sorgulanır?” gibi sorular araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Eylül’de yaptığı açıklamayla ödemelerin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Peki toplam ne kadar ödeme yapıldı, SED desteğinden kimler yararlanıyor? İşte ayrıntılar.

EYLÜL 2026 SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül 2026 Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdı. Bakan Göktaş, 15 Eylül’de yaptığı açıklamayla ödeme sürecinin başladığını değil, paranın hesaplara yatırıldığını duyurdu. Böylece eylül ayı SED ödemelerini bekleyen ailelerin bekleyişi sona erdi.

EYLÜL AYINDA NE KADAR SED ÖDEMESİ YAPILDI?

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre eylül ayında toplam 2 milyar 186 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı. Bakanlık bu kaynağı çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktardı.

2026 SED ÖDEMESİ NE KADAR?

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenlemenin ardından Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde de artışa gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED kapsamında çocuk başına yapılan ortalama aylık desteğin 11 bin 38 TL’ye yükseldiğini açıklamıştı. Hak sahibinin aldığı kesin tutar ise çocuğun eğitim durumu ve destek türüne göre değişebiliyor.

SED ÖDEMESİ E-DEVLET’TEN NASIL SORGULANIR?

Hak sahipleri SED ödemelerine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmetine ulaşmak gerekiyor. Burada ödeme durumuna ilişkin bilgiler görüntülenebiliyor.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti, ekonomik nedenlerle çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan ve yapılan sosyal inceleme sonucunda desteğe uygun bulunan ailelere yönelik uygulanıyor. Bakanlık, çocukların ailelerinden ayrılmadan kendi sosyal çevreleri içinde yaşamlarını sürdürebilmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

SED DESTEĞİNİN AMACI NEDİR?

SED yalnızca nakdi yardım olarak uygulanmıyor. Programla çocukların aile ortamında büyümesi, eğitim hayatına devam etmesi ve sosyal açıdan desteklenmesi hedefleniyor. Bakan Göktaş da eylül ödemesini açıklarken çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

SED ÖDEMELERİ HER AY YATIYOR MU?

Düzenli SED desteğine hak kazanan ailelere ödemeler aylık olarak yapılıyor. Ödeme günleri dönemsel olarak değişebildiği için Bakanlığın duyuruları takip ediliyor. Eylül 2026 ödemeleri için resmi açıklama 15 Eylül’de geldi ve Bakanlık 2 milyar 186 milyon TL’lik tutarın hesaplara yatırıldığını duyurdu.