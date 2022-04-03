BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
DÜNYA

Azerbaycan'da gece kulübünde patlama oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada patlamada 24 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

Azerigaz'dan yapılan açıklamada ise olayın tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 47. bölüm fragmanı
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 47. bölüm fragmanı
TRT 1'in Gönül Dağı dizisi Gönül Dağı 59. bölüm fragmanı
TRT 1'in Gönül Dağı dizisi Gönül Dağı 59. bölüm fragmanı
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 11. bölüm fragmanı
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 11. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 622. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 622. bölüm fragmanı
Show TV'nin Oğlum dizisi 9. bölüm fragmanı
Show TV'nin Oğlum dizisi 9. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 26. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 18. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 18. bölüm fragmanı
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölüm fragmanı
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 21. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 21. bölüm fragmanı
Karlar suyu alarmı! Sular yükseldi Kastamonu ile Sinop'u bağlayan 4 köprüyü yıktı geçti
Karlar suyu alarmı! Sular yükseldi Kastamonu ile Sinop'u bağlayan 4 köprüyü yıktı geçti