Osmaniye'de kayboldu, Kahramanmaraş'ta cesedi bulundu! Ayşegül Yaşar cinayetinde flaş gelişme Osmaniye'de kayıp olarak aranırken Kahramanmaraş'ta cesedi bulunan Ayşegül Yaşar'ı öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı, şüphelinin anne ve babası ise "konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri" ile serbest bırakıldı.

Pınar Erden Güneş