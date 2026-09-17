Atina'da 'Terörsüz Türkiye' kabusu! Yunan basınında Ankara alarmı

Yunan medyasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege kıyılarındaki askeri takviyeleri hakkında yapılan haberde Terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Yunan milliyetçisi gazete, PKK'nın tasfiyesinden dolayı Türkiye'nin güneydoğusundaki birliklerin Ege kıyıları ile Yunanistan sınır bölgelerine kaydırıldığı değerlendirmesi yaptı.

YUNANİSTAN'DA TERÖRSÜZ TÜRKİYE PANİĞİ: TÜRKLER GÜNEYDOĞU'DAKİ BİRLİKLERİ EGE KIYILARINA KAYDIRIYOR

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye yakın Yunan adalarını ziyareti sırasındaki silahlı askeri unsurlarla verdiği görüntüler tartışma yarattı.

Görüntülerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege kıyılarına yaptığı askeri takviyeler gündeme geldi.

YUNAN MEDYASINDA PANİK

Yunan medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege kıyılarındaki etkinliğiyle ilgili yayınlara başladı.

Yapılan değerlendirmelerde Ankara'nın her türlü seçeneğe hazır olduğu vurgulanırken Miçotakis hükümetine eleştiriler yöneltildi.

TUNCELİ'DEN SÖKE'YE KAYDIRILAN TUGAY

Yapılan haberlerde özellikle Tunceli'deki 51. Komando Tugayı, Aydın'ın Söke ilçesine kaydırılması öne çıktı.

Söke'nin, Türkiye'ye en yakın Yunanistan topraklarından olan Sisam adasının tam karşısında bulunduğu hatırlatıldı.

ATİNA'DA TERÖRSÜZ TÜRKİYE PANİĞİ

Yunanistan'da Türkiye hakkındaki yayınlarıyla öne çıkan milliyetçi Pentapostagma gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki etkinliği hakkındaki haberinde "Terörsüz Türkiye" sürecine geniş yer ayırdı.

Gazete, Terörsüz Türkiye süreci sayesinde Türkiye'nin güneydoğusu, Irak ve Suriye sınırlarındaki askeri birliklerin de Ege kıyılarına kaydırılmasının önünün açıldığını vurguladı.

"PKK'NIN FESHİ NEDENİYLE GÜNEYDOĞU'DAKİ BİRLİKLER EGE'DE KONUŞLANIYOR"

"Türkler Anadolu kıyılarını güçlü bir orduyla dolduruyor" başlıklı haberde, Ege ve Trakya'daki birliklerin güçlendirilmesiyle ilgili "en tehlikeli husus" vurgusu yapılarak şu ifadeler yer aldı:

"Bu güçlendirmede insansız hava araçları, Türk Genelkurmay Başkanlığına bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ve Kara Kuvvetlerinin özel birlikleri önemli yer tutmaktadır.

Bu birliklerin bir kısmı, PKK ile ilgili süreç ve Suriye'deki SDG'nin kendisini feshetmesi nedeniyle Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye'nin güneydoğusundaki bölgelerden yeniden konuşlandırılmaktadır.

"TÜRK KUVVETLERİ HER ŞEYİ ANLIK TAKİP EDİYOR"

Türk kuvvetlerinin mevcut konuşlanma biçimi, Ege adaları ve Meriç/İpsala hattının yakınlığı nedeniyle, karşı tarafın tepki verme süresini oldukça kısaltmaktadır."

Gazetenin haberinde aynı zamanda Ege Denizi'nde Türk insansız hava araçları tarafından Yunan kuvvetlerinin tüm hareketlerinin anlık olarak takip edildiğini kaydetti.