Asgari ücrete ikinci zam kapıda!

Türk Dil Kurumu'na göre asgari ücret;

"İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, giyim, sağlık, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret" olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımda geçen gereksinimlerin karşılanması amacıyla asgari ücret, Aralık ayında yüzde 50,54 oranında artırılarak net 4 bin 253 TL'ye çıkartıldı.

Çıkartıldı çıkartılmasına da o gün için "rekor" olarak görünen bu zam tutarı aslında sadece Aralık ve Ocak enflasyonundan kaynaklanan hayat pahalılığını karşılamaya yetti.

Dünyada ve ülkemizde pandeminin etkisi, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, enerji krizi gibi sebeplerle oluşan enflasyonist ortamın Ocak ayından itibaren kontrol altına alınacağı düşünülse de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra bırakın enflasyonun kontrol altına alınabilmesini; freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı yol almasının yavaşlatılması bile önlenemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, durumun farkında olacak ki; asgari ücrete ikinci bir zam yapılmasıyla ilgili bir soruya;

"Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." diyerek asgari ücrete ikinci zammın kapısını araladı.

Yine Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelere bakılırsa Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam gelmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

Sene sonu yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 40'ın üzerinde olacağı düşünüldüğünde, Temmuz ayında en az yüzde 20 zam yapılsa dahi net asgari ücret 5 bin TL'nin üzerinde olacaktır.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE DEĞİŞENLER...

Asgari ücretin artması sadece işçileri ya da asgari ücretle çalışanları değil birçok kesimi de yakından ilgilendirmektedir. Yapılası muhtemel bir artış;

- Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanma rakamlarının,

- Genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin,

- 4/B statüsündeki işverenlerin Bağ-Kur prim tutarlarının,

- İsteğe bağlı sigorta primi ödemelerinin,

- Engelli ve 65 yaş üstü aylıklarının,

- İşsizlik maaşı tutarlarının,

- Bireysel emeklilik sistemi (BES) kesinti tutarının,

- İş, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği idari para cezalarının,

- Kıdem tazminatı tutarlarının,

- Çırak, kalfa ve stajyer öğrenci ödemelerinin

yükselmesine sebep olacaktır. Bu saydıklarım dışında da işgücü piyasası ve sosyal hayatta birçok unsur asgari ücrete göre belirlenmektedir.

Özetle; kısa süre içerisinde enflasyonda yaşanan bu artış, asgari ücrete ek bir zam yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır.

Fakat unutulmaması gereken asıl konu, "alım gücü düştüğü sürece maaşı artırmanın çözüm olmayacağıdır."

Enflasyondaki artışın bir an önce durdurulması gerekmektedir. Aksi takdirde isterse asgari ücret 7 bin TL olsun yine de işçinin, çalışanın, emeklinin geçim sıkıntısı çekmesinin önüne geçilemeyecektir.