Apple lansmanı sonrası Türkiye fiyatları açıklandı! Apple Watch Series 12 ne kadar, kaç TL?

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni ürünlerini düzenlediği dev lansman etkinliğiyle tanıttı. Etkinliğin en çok dikkat çeken giyilebilir teknoloji ürünü ise Apple Watch Series 12 oldu. Yapay zeka destekli yeni işlemcisi, uzatılmış pil ömrü ve kapsamlı sağlık takip özellikleriyle dikkat çeken cihaz, akıllı saat pazarında çıtayı bir adım daha yukarı taşıdı. Tanıtımın hemen ardından Apple Türkiye resmi sitesinde yeni saatin satış fiyatları ve ön sipariş tarihleri ilan edildi.

Peki, Apple Watch Series 12 kaç TL oldu, ne zaman satışa çıkacak ve özellikleri neler? İşte yeni nesil Apple Watch 12 hakkında merak edilen tüm detaylar…

APPLE WATCH SERİES 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yeni Apple Watch Series 12, hem donanım hem de yazılım tarafında dikkat çekici güncellemelerle kullanıcıların beğenisine sunuldu:

İşlemci & Performans: Yeni nesil S12 çip sayesinde daha hızlı uygulama geçişleri ve cihaz üzerinde çalışan dahili Apple Intelligence desteği.

Sağlık & Yaşam: Yenilenen optik nabız sensörleri, kan şekeri/tansiyon trendi takibine yardımcı olan yeni algoritma desteği ve gelişmiş uyku apnesi tespiti.

Ekran & Tasarım: Daha ince çerçeveler, yüksek parlaklık seviyesine ulaşan Mikro-LED/OLED ekran teknolojisi ve dayanıklılığı artırılmış kasa seçenekleri.

Batarya: Optimize edilmiş güç yönetimi sayesinde 24 saati aşan kullanım süresi ve hızlı şarj desteği.

APPLE WATCH 12 TÜRKİYE FİYATI KAÇ TL OLDU?

Lansmanın ardından Apple Türkiye resmi web sitesinde açıklanan başlangıç fiyatlarına göre Apple Watch Series 12'nin Türkiye satış listesi şu şekilde şekillendi:

Apple Watch Series 12 (Alüminyum Kasa - 41mm/42mm): 22.999 TL'den başlayan fiyatlarla,

Apple Watch Series 12 (Alüminyum Kasa - 45mm/46mm): 24.999 TL'den başlayan fiyatlarla,

Apple Watch Series 12 (Hücresel / Cellular Model): 29.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kasa malzemesi (Paslanmaz Çelik/Titanyum) ve kayış tercihlerine göre cihazın satış fiyatı değişiklik göstermektedir.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple Watch Series 12 için Türkiye'de ön sipariş süreci lansmanın ardından erişime açıldı. Yeni nesil akıllı saatlerin yetkili satıcılarda ve Apple Store mağazalarında genel satışına ise Eylül ayının son haftası itibarıyla başlanacak.