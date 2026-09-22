Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş çetesine 4. dalga operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve fuhuş suçlarına yönelik soruşturmada 4. dalga operasyon için düğmeye basıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

22 Eylül 2026 günü saat 05.50 itibarıyla 15’i Ankara’da, 1’i Kırıkkale’de olmak üzere belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında adli işlem, gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkartılan 16 şüphelinin tamamı yakalanarak emniyete götürüldü.

4. Dalgada Gözaltına Alınan Şüpheliler şöyle:

Akın Duman, Alara Burçin Çağlayan, Buse Selenay Işıkoğlu, Büşra Yıldırım, Devran Tilbe, Didem Kumtepe, Ferhat Suludere, Fırat Dursun, Gül Akdede, İbrahim Halil Kayık, Murat Zorlu, Osman Ersan Baştuğ, Osman Gökmen, Sinem Baştuğ, Tuğçe Kapucu ve Zehra Nur Yel.

İKAMETLERDE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ve uyuşturucu madde bulundu.

Tuğçe Kapucu ve Fırat Dursun’un birlikte kullandıkları adreste, uyuşturucu kırıntıları içeren öğütücü aparat ile hassas terazi, Alara Burçin Çağlayan’ın adresinde ise daralı 4,7 gram uyuşturucu madde ile satışı yeşil/kırmızı reçeteye tabi 8 adet sentetik ecza aramalarda ele geçirildi.

SORUŞTURMADA 4 DALGADA BİLANÇO: 80 ŞÜPHELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce 7 Ağustos, 16 Ağustos ve 5 Eylül 2026 tarihlerinde 3 ayrı dalga operasyonu düzenlendi.