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Ankara'da havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun katıldığı düğünde havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen olayda; Güzelhisar Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen kına gecesine katılan 2 çocuk, ellerindeki kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı.

Bu sırada çocukların arkasındaki pankartta yer alan, "Mutluluğa kurşun atma" yazısı dikkat çekerken, cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kına gecesinde havaya ateş açan çocuklardan A.U.K. ve babası İ.K.'yı olayda kullanılan kurusıkı tabancayla birlikte polis merkezine götürüp haklarında işlem başlattı.

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