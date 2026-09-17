Amasyaspor’dan Türkiye Kupası’nda tarihi skor! Çankırıgücü maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur’da oynanan Amasyaspor-Çankırıgücü karşılaşmasının 10-0 sonuçlanması futbol gündemine damga vurdu. “Amasyaspor-Çankırıgücü maçı kaç kaç bitti?”, “10 golü kim attı?”, “Türkiye Kupası’ndaki tarihi skor rekor mu?” ve “Amasyaspor tur atladı mı?” gibi sorular araştırılıyor. Amasyaspor daha 6. dakikada skoru 3-0’a getirirken ilk yarıyı 7-0 önde kapattı. Peki goller hangi dakikalarda geldi? İşte ayrıntılar.

AMASYASPOR-ÇANKIRIGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında Çankırıgücü’nü 10-0 mağlup etti. 12 Haziran Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarıda 7, ikinci yarıda ise 3 gol kaydetti. Amasyaspor bu sonuçla Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

AMASYASPOR’UN 10 GOLÜNÜ KİMLER ATTI?

Amasyaspor’un gollerini Safa Kınalı, Ahmet Emin Aksakal, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mert Erol, Mikail Olgun, Muhammet Karahan, Yunus Emre Kobya, Muhammed Öztürk ve Hasan Çelik kaydetti. Muhammet Karahan iki gol atarak karşılaşmada duble yapan tek futbolcu oldu.

AMASYASPOR-ÇANKIRIGÜCÜ MAÇINDA GOLLER KAÇINCI DAKİKADA GELDİ?

Gol perdesini henüz 1. dakikada Safa Kınalı açtı. Ahmet Emin Aksakal 4, Mehmet Bavver Özbahçeci 6, Mert Erol 30, Mikail Olgun 33, Muhammet Karahan 35 ve 39. dakikalarda fileleri havalandırdı. İkinci yarıda Yunus Emre Kobya 51, Muhammed Öztürk 71 ve Hasan Çelik 84. dakikada skoru belirleyen golleri attı.

AMASYASPOR İLK 6 DAKİKADA KAÇ GOL ATTI?

Amasyaspor karşılaşmaya sıra dışı bir başlangıç yaptı ve ilk 6 dakikada 3-0 öne geçti. Safa Kınalı’nın 1. dakikadaki golünün ardından Ahmet Emin Aksakal 4. dakikada farkı ikiye çıkardı. Mehmet Bavver Özbahçeci ise 6. dakikada üçüncü golü kaydetti. Ev sahibi takım 39. dakikaya gelindiğinde skoru 7-0’a taşıdı.

10-0’LIK GALİBİYET TÜRKİYE KUPASI’NDA REKOR MU?

Amasyaspor’un 10-0’lık galibiyeti Türkiye Kupası’nda son 28 yılın en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Kupada bundan önce aynı büyüklükteki son skor 1 Aralık 1998’de yaşanmış, Beşiktaş sahasında Çorluspor’u 10-0 mağlup etmişti.

ÇANKIRIGÜCÜ NEDEN 10-0 KAYBETTİ?

Çankırıgücü oldukça genç bir kadroyla mücadeleye çıktı. Haberlerde konuk ekibin kadrosunun yaş ortalamasının 16,1 olduğu belirtildi. Amasyaspor ise maçın ilk dakikasından itibaren skor üstünlüğünü ele geçirerek karşılaşma boyunca hücumdaki etkinliğini sürdürdü. 7-0 biten ilk yarının ardından ikinci devrede de üç gol daha geldi.

AMASYASPOR TÜRKİYE KUPASI’NDA TUR ATLADI MI?

Evet. Tek maç üzerinden oynanan 1. Tur karşılaşmasını 10-0 kazanan Amasyaspor FK adını bir sonraki tura yazdırdı. Çankırıgücü ise aldığı farklı mağlubiyetin ardından Türkiye Kupası’na veda etti.