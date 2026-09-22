Amasya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi çok sayıda yaralı var
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
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İstanbul'dan Ağrı istikametine giden M.S. idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, Gökçebağ mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.