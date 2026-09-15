Altının kaderi buna bağlı! Kritik veri öncesi dibi gördü, yatırımcı şokta

Altın, son 5 haftanın dibini gördü. Ons altın son 24 saatte 4 bin 253 dolara kadar gerilerken tepki alımlarıyla 4 bin 313 dolara kadar çıktı. Başlayan yeni günde ise, 4 bin 300 doların altından fiyatlanmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Yurt içindeki yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın da düşerek 6 bin 698 TL'ye kadar geriledi. Daha sonra 6 bin 750 TL seviyesine yükselen gram altın, yeni günde ise 6 bin 720 TL seviyesine geriledi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR

Gümüş fiyatlarında da geri çekilme devam ederken ons gümüş 63 doların altını gördü. Gram gümüş ise 100 TL'nin altına geriledi.

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerin başında ABD tahvil faizlerindeki yükseliş gelirken ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.Faiz getirisi sağlamayan altının cazibesi, tahvil faizlerindeki yükselişten olumsuz etkileniyor.

DOLAR ENDEKSİ KRİTİK SEVİLERE YAKLAŞTI!

Altının üzerinde bir baskı oluşturan bir diğer gelişme ise, dolar endeksindeki yükseliş oldu. Dolar endeksi 99,60 civarındaki kritik seviyelere yaklaştı.

ALTINDA 4 BİN 275 DOLAR KRİTİK SEVİYE!

Ons altındaki hareketlilikte teknik seviyeler de ön plana çıkarken analistler, 50 günlük standart ortalamaya işaret eden 4 bin 275 dolar seviyesini ilk destek olarak yorumluyor.