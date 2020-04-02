Allah’ın tuzağı ve zavallı koronacılar…

“Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.” (Enfal Suresi, 30. Ayet)

Hatırlarsanız bir önceki yazımı bu ayeti kerime ile bitirmiştim.

Ve yine hatırlarsanız önceki yazılarımdan birisinde “Herkesin bir planı varsa Allah’ın da bir planı var” sözünü hatırlatmıştım.

Görebildiğim ve hissedebildiğim kadarıyla koronavirüs tuzağı ile insanlığın başına çorap örmeye çalışanların planları ve tuzakları bozulmaya başladı.

Allah’ın planı ve tuzağı ise şu an dalga dalga yayılmakta.

İblis’in uşaklığını yaparak koronavirüs tuzağı ile insanlığı yeni bir mecraya sürükleyenlerin planları şuydu: İnsanoğlunu kontrol altına alarak din, ahlak, gelenek ve görenekten uzak; dinsiz, Allahsız, ahlaksız bir toplum yetiştirmek!

Görünürde bu tuzak tıkır tıkır işliyordu.

Bütün dünyada başta Kâbe ve Vatikan olmak üzere bütün ibadethaneler kapatılmış, bütün dini vecibeler askıya alınmış, aile kurumu büyük bir darbe almış -ki bunu Çin’de koronavirüs olayının ardından yaşanan boşanmalardaki yüzde 60’lık oranda görebiliyoruz- korku saikasıyla evlerine kapatılan insanlar kontrol altına alınmaya başlamıştı.

Yaşana gelişmeler karşısında İblis ve avanelerinin adeta zevkten dört köşe olduklarını, ellerini ovuşturduklarını ve birbirlerini tebrik ettiklerini hayal edebiliyorum.

Fakat bir dakika…

Bütün dünyada hiç de beklenmedik şeyler olmaya başladı bir anda…

Doğu Türkistan’da sadece Müslüman oldukları için zulüm emirlerini fütursuzca verebilen Çin devlet başkanı bizzat kendisi Kur’an Kursuna giderek medresede bulunan hocalardan virüs illetinden kurtulmak için dua etmelerini rica etti.

500 yıldır ezan sesi duyulmayan İspanya’da ezan sesleri yükselmeye başladı.

İtalya’da yaşayan Hristiyanlar namaz kılan Müslümanlara eşlik etmeye başladı.

ABD’de Senato açılırken Kur’an’dan iki ayet ve Fatiha suresi okundu.

Almanya’da minarelerden okunması yasak olan ezan minarelerden okunmaya başladı.

İspanya’da doktorlar artık her gün akşam ve sabah toplanıp Allah’a kendilerine yardım etmesi için dua etmeye başladılar.

Hindular, Budistler gibi Asya’daki bütün din mensupları koronavirüsün yok olması için tanrılarına toplu dualarda bulundular.

“Allah’ım, sana söz veriyorum, artık iyi bir insan olacağım!” diye dua eden insan manzaraları görmeye ve haberlerini okumaya başladık bir anda.

İnsanlar kapatıldıkları evlerinde bir anda empati yapmaya ve yoksul insanların halini anlamaya başladılar.

Türkiye, başta İtalya ve İspanya’ya yaptığı insani yardımlarla bu iki milletin gönlünü fethetmeye başladı.

Zannım ve kanaatim odur ki koronavirüs dolayısıyla iyice köşeye sıkıştırılan insanlık sürüklenmek istendiği mecranın tam tersine davranmaya başladı.

İnşallah ilerleyen günlerde insanların dine ve Allah’a yöneliş haberlerini ve hikayelerini daha çok okuyacağız.

Allah, tuzak kuranların tuzaklarını başına geçiriyor anlayacağınız.

Hak ile batılın kavgasında Allah’ı karşısına alanların hezimete uğrayacakları aşikâr.

Yeter ki biz bu zor zamanlarda Allah’tan ümidimizi kesmeyelim.

Onlar mescitlerimizi kapattıkça biz evlerimizi birer mescide çevirelim.

Onlar toplumu birbirinden ayırmaya çalıştıkça biz daha bir kenetlenelim.

Onlar akrabalık bağlarını kesmeye çalıştıkça biz bağlarımızı sıkılaştıralım.

Onlar ahlaksızlığı yaymaya çalıştıkça biz hayatımıza iyi insan olabilmeyi sokalım.

Şeytan ve avanelerinin tuzağına düşmeyelim yeter.

Allah, onların tuzaklarını boşa çıkaracak ve onları kendi kurduğu tuzağa tepetaklak düşürecektir.

Çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır…

La galibe illallah…

Allah’tan başka galip yoktur…

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