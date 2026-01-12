BIST 12.285
DÜNYA

Ali Hamaney fotoğrafını yakan eylemci değil, fenomen çıktı

İran'da rejim karşıtı protestolarda, sanal medyada yayılan bir görüntü gündeme damga vurmuştu. Hamaney’in fotoğrafını yakan bir kadın, protestoların sembolü olarak nitelendirilmişti. Ancak o görüntülerin protestocuya değil, Kanada’daki bir sosyal medya fenomenine ait olduğu ortaya çıktı.

İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam eden rejim karşıtı protestolar sürüyor. Bir kadının Hamaney’in fotoğrafını yakmasıyla başlayan akım, “İranlı bir kadının rejime başkaldırısı” olarak gazetelerde sunulmuştu.

CNN Türk'ün haberine göre o akımı başlatan kadının görüntüyü İran’da değil, Kanada’da çektiği ortaya çıktı. Videodaki kişinin ise protestocu değil, Morticia Addams adlı bir sosyal medya kullanıcısı olduğu belirlendi.

Addams’ın sosyal medya paylaşımlarında ise Filistin’in varlığını inkâr eden, Müslümanları hedef alan ve İsrail’i savunan ifadeler olduğu görüldü.

Addams’ın videosu ve fotoğrafı, İran’daki protestolarla eş zamanlı olarak koordine bir biçimde servis edildi. Aynı görüntüler farklı ülkelerdeki sosyal medya hesapları tarafından aynı dil ve mesajlarla paylaşıldı.

İddialara göre bu görüntü, İran’daki olayları küresel kamuoyunda meşrulaştırmak ve Batı müdahalelerine zemin hazırlamak amacıyla kullanıldı.

