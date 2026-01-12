BIST 12.285
DOLAR 43,13
EURO 50,47
ALTIN 6.386,30
HABER /  GÜNCEL

Suriye ordusundan Halep kırsalında tahkimat yapan YPG'ye net mesaj

Suriye ordusundan Halep kırsalında tahkimat yapan YPG'ye net mesaj

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’in doğu kırsalındaki tahkimatına dikkati çekerek, herhangi bir askeri eyleme sert karşılık vereceğini duyurdu.

Abone ol

Suriye haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Halep’in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG’nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı belirtildi.

Ordu yetkilileri, “takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor.” bilgisini paylaştı.

Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, örgütün söz konusu tahkimatının tehlikeli bir tırmanma olduğu vurgulandı.

Ordu yetkilileri, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla yanıtlanacağını vurgulayarak, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır.” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayan 2 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayan 2 kişi yakalandı
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Fenerbahçe'de bir yaprak daha dökülüyor! 7,5 senenin ardından ülkesine dönecek
Fenerbahçe'de bir yaprak daha dökülüyor! 7,5 senenin ardından ülkesine dönecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni iddia! Acılı baba, gassal ile konuştu
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni iddia! Acılı baba, gassal ile konuştu
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü! Gözaltına alınanlar şoke etti
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü! Gözaltına alınanlar şoke etti
Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı
Logo Yazılım "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı
CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Hasan Ufuk Çakır, Erdoğan'ın fotoğrafına selam verdi
CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Hasan Ufuk Çakır, Erdoğan'ın fotoğrafına selam verdi
Şekerbank'tan İzmirli esnaf ve işletmelere "Hemşerim Kredisi"
Şekerbank'tan İzmirli esnaf ve işletmelere "Hemşerim Kredisi"
YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısını suyla tehdit ediyor
YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısını suyla tehdit ediyor
İzmir'de belediye otobüsü ile panelvan çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
İzmir'de belediye otobüsü ile panelvan çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Karaca "Container Store" konseptli mağazasını Ümraniye'de açtı
Karaca "Container Store" konseptli mağazasını Ümraniye'de açtı
Görecek, takip edecek, vuracak! "Uçan karakol" GÖKÇERİ sınırları zorluyor
Görecek, takip edecek, vuracak! "Uçan karakol" GÖKÇERİ sınırları zorluyor